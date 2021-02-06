國藥疫苗｜澳門下周二打第一針　衛生局：內地批准上市澳門都准用

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-06 16:20

澳門即將展開新冠疫苗接種計劃，今天（6日）首批10萬劑疫苗運抵澳門，是內地國藥集團研發及生產的疫苗，澳門將於下周二（9日）早上安排接種儀式，為醫護人員接種，澳門衛生局局長李展潤稱他會打「第一針」。 澳門衛生局表示，已審視了此疫苗的第三期臨床研究的中期分析總結資料，該疫苗總體保護力達80%，而不良反應的發生率不高，並鑑於此疫苗已獲國家藥品監督管理局附條件批准上市，而世界多國亦已採用此疫苗，因此確認使用此疫苗的效用高於風險，批准此疫苗進口澳門使用。

澳門衛生局局長李展潤稱，由於國藥疫苗已獲內地國家藥監局附條件批准使用，亦有於其他國家使用，故澳門也批准使用。（資料圖片／澳門新聞局）

澳門衛生局局長李展潤表示，運送疫苗的貨車前天由北京出發，30多小時後抵達澳門，今天澳門政府接收首批10萬劑疫苗，料可以為5萬人接種。政府會於今天把疫苗送入冷凍倉，再分發給當地醫院、衛生中心，並於下周二早上舉行接種儀式，醫護人員是首批接種人士。被問到誰會打第一針，李展潤笑指「我打囉！」他又指，希望安排所有醫護人員於農曆新年前接種，春節後就可開放予所有市民。澳門政府共向國藥訂購50萬劑疫苗。

國藥集團的新冠滅活疫苗。（資料圖片）

李展潤稱，由於這款疫苗已獲內地國家藥監局附條件批准使用，亦有於其他國家使用，故澳門也批准使用，「國家藥監局已附條件批准佢使用，喺內地，呢個係我哋一個審批嘅依據，另外國藥滅活疫苗喺其他國家用緊，我知道我哋審批部門都係用呢個咁嘅形式、標準去審批。」他指澳門收到國家藥監局審批的證明，認為國家藥監局的審批「好嚴格」。

被問到澳門政府是否收到國藥的第三期研究數據時，李展潤表示，「數據應該畀咗我哋藥物事務廳」，再被追問是否代表澳門藥物事務廳已知悉國藥第三期數據，他稱「咁專業嘅呢，要佢哋解答」，未有回應會否公開數據予市民。他並指，「澳門都有一個規定，有一個國家批准上市、註冊（的）藥物，都可以喺我哋嗰度批准上市使用。」

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另外，澳門新聞局發稿，指國藥疫苗現有的臨床數據顯示其具良好的安全性及有效性，澳門衛生局已審視了此疫苗的第三期臨床研究的中期分析總結資料，該疫苗總體保護力達80%，而不良反應的發生率不高，大多屬輕微症狀，沒有出現嚴重的神經系統或死亡等不良反應，並鑑於此疫苗已獲國家藥品監督管理局附條件批准上市，而世界多國亦已採用此疫苗，因此確認使用此疫苗的效用高於風險，批准此疫苗進口澳門使用。