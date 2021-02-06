新冠疫苗｜美媒刊登社運人士評論　稱是時候信任中俄產品

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-06 14:41

美媒1月25日刊出分別來自印度及馬來西亞的社運人士聯合撰寫、以《是時候信任中國和俄羅斯的疫苗》為題的文章。內文稱中國及俄羅斯研發的疫苗也經過試驗、數據也經同儕評審，愈多證據證明它們可靠，不應因另一些問題抹殺它們為抗疫戰貢獻的能力，尤其是多國正在面對疫苗短缺的問題時。

他們在2月5日刊登於《紐約時報》的評論文章中指出，人們是時候信任其他國家的疫苗了。

撰文的分別是Achal Prabhala及Chee Yoke Ling，前者是印度的公共衛生社運人士，推廣疫苗分發，後者是馬來西亞的公共利益律師，過去10年致力改進國家獲取中國製藥物的情況。

疫苗經過試驗

內文稱已有證據表明中國和俄羅斯研發的新冠疫苗有效。國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）本周刊出後期試驗的中期結果，顯示俄羅斯研發的「衛星V」（Sputnik-V）的有效率達91.6%。中國國藥集團研發的產品亦已獲阿聯酋、巴林、埃及、約旦及巴基斯坦等國批准。

中國及俄羅斯疫苗生產商會發布證據，證明其所研發的疫苗是安全與有效。那些讓人們接種中、俄疫苗的國家，是基於那些證據做出知情的決定。大部分的證據亦已在包括《刺針》及《美國醫學會雜誌》（JAMA）等發布。有些國家則在進行獨立的試驗後採用中、俄疫苗。

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惹來質疑的原因

一些歐洲國家在面對疫苗嚴重短缺以及廠商延遲交貨，法國、西班牙及德國已開始討論向中國及俄羅斯訂購疫苗的可能性。不過它們對這2個國家出品的懷疑仍然持續。

兩位筆者認為某程度上這是可以理解的。內文提到兩國就疫苗進行的政治宣傳會令人更警惕。

文中後來提到，疫苗在不同國家試驗結果有歧異，不過人們應留意的是，有效率的數字是測量與均值。惟人們對此感覺混亂，導致對疫苗的質疑。文中以中國科興控股生物技術有限公司研發的疫苗為例，它在巴西的測試中有效率為比印尼及土耳其試驗結果明顯地低。兩名筆者指出，不同地方的試驗方案是不同的，即使是針對同一種疫苗進行的試驗。例如科興疫苗在巴西的試驗被設計成「壓力測試」，只有將直接照顧新冠肺炎病人的醫護人員納入測試中。

圖為第二批中國科興疫苗1月25日運至土耳其伊斯坦堡機場。（AP）

應公布更多資訊

文中指出，毫無疑問的是，中國及俄羅斯應向公眾發布更多疫苗的資訊，部分在防疫戰中帶頭的西方國家疫苗也一樣。他們稱美國輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）的產品，並非所有原始數據的資料或詳情都公開。

他們稱新冠肺炎疫苗已以它應有的透明度進行研發以及發布資訊，中、俄在推出疫苗時「搞砸」得或許比西方企業多，但不一定等於中、俄疫苗是偽劣的。

兩人稱愈來愈多證據顯示，中、俄疫苗是可靠的，應被外界認真看待，以及快點採用，尤其是考慮到全球供應出現問題之際。