張翔稱正全球招聘百位頂級教授　勉勵學生勇於創新、成立初創企業

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-07 13:30

香港大學校長張翔日前在港大工程學院新落成的創科學院，於Innosharing創科講座上，勉勵學生要有創新及堅毅不撓的精神，為夢想及興趣進發。 他又指，港大正在全球招聘100位頂級教授，同時正在尋求機會讓更多學生參與創新項目，鼓勵學生成立初創企業。

張翔（右）指，港大正在全球招聘100位頂級教授。（港大提供）

「在科學研究中，95 % 的時間你是失敗的」



張翔在演講中強調，創新不應只局限於STEM (科學、 科技 、 工程及數學) 的範疇內，醫學、社會科學以致文學等範疇同樣需要創新。他坦言，失敗和困難在創新過程中是無可避免，「在科學研究中，95 % 的時間你是失敗的」，認為不屈不撓的精神和保持清晰的目標尤為重要。

他又指，追求創新研究往往是受好奇心的驅動，但成功永遠是得來不易，「我們可以定一個很高的目標，但別期望有100分的回報。若你能得到 80分，就已經非常好了。」



正在尋求機會讓更多學生參與各項創新項目

此外，張翔稱港大正在全球招聘100位頂級教授，同時正在尋求機會讓更多學生參與各項創新項目、協助教授的工作，鼓勵學生成立初創企業。他又勉勵同學，不要受知識的限制而退縮，「 比爾‧蓋茨沒有大學畢業，蘋果公司創辦人史蒂夫·喬布斯亦曾是輟學生。是創意驅動他們，而他們亦朝着自己的理想而努力奮鬥。」