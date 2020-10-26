清華學者獲薦港大副校　學生會：遴選委員有數名張翔親信　促調查

《香港01》早前獲悉，北京清華大學工業工程系主任申作軍獲推薦接任香港大學副校長（研究）；而清華地球系統科學系主任宮鵬，則獲推薦接任港大副校長（學術發展）。其中，根據清華學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除同時身兼「系黨委」的黨委委員。 事件引起各界譁然，港大學生會會長葉芷琳今日（26日）表示，據其了解，是次港大副校長遴選委員會過半數以上是內地人，有數人更是校長張翔的親信。她促請校方應就副校長遴選委員會作盡職調查，審視過程是否有利益衝突或黑箱作業。若兩人任命通過，她認為將葬送港大的院校自主及學術自由。

港大消息人士：申作軍非中共黨員

《香港01》日前報道申作軍及宮鵬獲推薦接任港大副校長職務。根據清華學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，惟港大消息人士引述申作軍聲稱自己並非共產黨員，亦「不清楚」為何清華網頁顯示自己為「系黨委」委員。

事件引起各界關注，港大學生會會長葉芷琳今日批評，張翔過去數年作大量人事變動，安插自己親信，質疑是次人選有問題，兼與張翔有利益衝突。申作軍被揭發懷疑是中共黨員，葉芷琳認為由他擔任管理層十分有問題，難以服眾，她指申現時在北京清華、加州大學柏克萊分校有教職，質疑對方是否只將港大工作視為兼職。

葉芷琳擔心，一旦通過任命，張翔的班底會逐漸擴大，而申作軍主要負責研究職務，張翔亦側重發展研究，港大研究生現時以內地學生為主，日後或會造成資源分配不公，過分傾斜研究生。

學生會明向校委會交信促延遲任命

葉芷琳稱，據其了解是次港大副校長遴選委員會當中，有過半數以上是內地人，更是張翔的親信。明日港大校委會會議或會通過兩人的任命，學生會將前赴鈕魯詩樓遞交聯署信，葉呼籲港大同學到場聲援。

葉芷琳促請港大應向副校長遴選委員會作盡職調查，審視過程是否有利益衝突或黑箱作業。若兩人任命通過，她認為將葬送港大的院校自主及學術自由，呼籲應延遲任命，先待上述盡職審查後再繼續程序。

公民社會團體及多名區議員今日發表聯合聲明，將中共黨員安插於香港大學可能影響一國兩制，促請港大校委會成員於接下來的會議中否決兩人的任命。