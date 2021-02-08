油塘混凝土廠擬撤走　柯創盛指營運構安全隱憂　批業主拒對話

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-08 15:36

油塘工業區一帶於1998年獲城規會改劃作綜合發展區，惟臨海東源街一帶仍有不少混凝土廠營業中。現時有兩幅臨海地仍有混凝土廠，包括由中港混凝土有限公司及中國混凝土有限公司持有。有報道指，有混凝土廠業主評估可於5年內撤出該區。

立法會議員柯創盛指，過往一直要求與混凝土廠業主對話，但不獲理會。他批評，混凝土廠對居民構成影響，促請他們盡快遷出。

東源街毗鄰魚類批發市場等用地的混凝土廠由中港混凝土有限公司持有。（Google街景圖片)

翻查資料，東源街一帶過往有不少改劃住宅項目申請，包括東源街越秀冷藏倉庫用地、由長實持有的東源街5號及8號項目，及早前由青建國際斥逾5億元收購油塘東源街18號工廠，同樣將發展住宅項目。

不過，現時東源街仍有混凝土廠營運中，包括於東源街6號、毗鄰魚類批發市場等用地。該用地由銳致有限公司持有，根據查冊資料，其股份由中港混凝土有限公司持有，而該公司與華潤創業有關。至於另一家混凝土廠則由中國混凝土有限公司持有。

另一家混凝土廠則由中國混凝土有限公司持有。（Google街景圖片)

立法會議員柯創盛指，據了解現時有三家混凝土廠營運中，涉及兩幅地皮。由於混凝土廠對該區帶來泥塵，更不時有田螺車出入，對居民帶來安全隱憂。他指過往一直要求與混凝土廠業主對話，但不獲對方回覆。他批評，由城規會改劃土地至今已23年，認為混凝土廠仍未遷出的做法不合理，又指隨著該區陸續有住宅項目，料人口將一直增長，認為5年內遷走仍屬過長。

立法會議員柯創盛指過往一直要求與混凝土廠業主對話，但不獲對方回覆。（資料圖片）

《星島日報》今日（8日）報道，引述消息指該區兩家預拌混凝土廠房的業主，評估可於5年內撤出該區，並遷往將軍澳等地繼續營運。當中將會騰出現址六萬方呎用地，並會向政府申請補地價後自行發展，將視乎區內需求決定興建住宅或商業項目。

城市規劃委員會於1998年將油塘工業區內的工業用地由「工業」地帶改劃為「綜合發展區」、「住宅（戊類）」及「商業」地帶。發展局於去年指，城規會自2016年已先後批准4宗將「綜合發展區」地帶作擬議綜合住宅發展的規劃申請，而政府正積極研究在將軍澳第137區物色合適的用地設置混凝土廠。