油塘越秀冷藏倉庫地皮再申建多337伙　平均面積減108呎

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越秀旗下東源街越秀冷藏倉庫及鄰近用地，近日再申請增建 337伙，合共提供1,393個單位，而單位平均面積將縮減108平方呎。

申請文件指，早前城規會已批准了之前的方案，當時獲批建1,056伙，但配合地政總署要求，今次申請包含一幅可以用作計算地積比率，佔地約513平方米的政府土地，因此重新提交申請。

越秀旗下東源街越秀冷藏倉庫及鄰近用地，近日再申請增建 337伙，合共提供1,393個單位。（城規會文件）

擬建五幢住用大廈　最高29層

地盤位於油塘東源街一帶，分別位於越秀冷藏倉庫，以及鄰近一幅用地，分為A、B用地。地段面積合共約12,262平方米，並包括513平方米的政府土地。

申請人擬建五幢住用大廈，住用總樓面面積約61,138平方米，樓高23至29層，共提供1,393伙，並設三間會所。

增建337伙

申請文件指，城規會早前已批准在該址興建1,056個單位。不過，根據最新方案中，在新增的建築樓面面積，加上重新調整平均單位面積由506平方呎減為398平方呎，將增加337個單位。換言之，最新方案將會增建至1,393伙。

文件指，啟動今次申請的主要原因，是配合地政總署要求，包含一幅可以用作計算地積比率，處於B地段北端「綜合發展區(3)」地帶內，佔地513平方米的政府土地。

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