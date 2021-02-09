封區檢測｜連續第10晚　土瓜灣僑裕大樓、僑發大廈列受限區域

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-09 21:25

政府連續第十日突擊封區，今日（9日）晚上7時公告，突襲土瓜灣落山道86-94H號僑裕大樓及落山道96-106J號僑發大廈。翻查衛生防護中心資料，過去14日未有確診患者報稱居住或曾到訪上述兩幢大廈。 政府發言人指，雖然兩幢大廈近期沒有確診個案，但由於其污水樣本檢測曾經呈現陽性，經評估樓宇狀況及可能感染風險後，為審慎起見，決定作出限制與檢測宣告。 按政府公告，所有「受限區域」內人士要「禁足」逗留其處所，接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開。政府要求區域內的受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。政府表示，目標是爭取於明日上午約7時半完成行動。

土瓜灣落山道86-94H號僑裕大樓及落山道96-106J號僑發大廈以及附近一段道路晚上7時被圍封（食衛局圖片）

踏入第10日的封區行動，今日被列為受限區域為土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈，兩幢大樓相鄰，被小巷美景街分隔，大廈地面均有不少地舖。

翻查衛生防護中心列表，過去14天都未有確診患者到訪或居於僑裕大樓及僑發大廈，下午疫情記者會時，衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦無指出兩幢大廈有出現確診患者。

（李澤彤攝）

兩幢大廈附近的街道亦被圍封，有4輛停泊在路上的車輛被拖走，當中包括兩輛的士。



僑發大廈居民林女士表示，晚上獲朋友通知，才獲悉大廈被圍封，對於事件感到突然，指事前大廈未有確診個案，但理解政府行動，希望盡快控制疫情。

居於僑發大廈陳小姐表示，不滿政府圍封行動突然，其家有不諳中文的長者，令人感到擔心。她指，對於大廈無確診者、污水樣本呈陽性而被封區，感到無奈，形容政府行動小題大做及擾民，「其它大廈有確診又唔封先，但封我哋，準則不清晰。」她同意強制檢測，可令居民感安心，但政府應提前通知，令居民有心理準備，「唔好7點04分先係新聞見到。」

僑裕大廈李先生認為，其大廈未有確診個案，只因污水樣本呈陽性，而被列入受限區域，感到「無謂」。（胡家欣攝）

僑裕大樓居民李先生認為，政府圍封疫廈做強制檢測，可令大家平安過年，但其大廈未有確診個案，只因污水樣本呈陽性，而被列入受限區域，則感到「無謂」。李又形容，大廈每日有消毒，衞生環境尚可。

僑裕大廈居民區歐陽女士表示，大廈環境一般，衞生情況見人見智，但街坊出外有戴口罩。她又支持圍封行動，「有需要就做。」

▼2月9日封區檢測：土瓜灣落山道僑裕大樓及僑發大廈▼

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政府昨日亦圍封佐敦文英樓及深水埗恒安樓，指共約1540居民參加檢測，沒有發現確診個案。

佐敦文英樓截至凌晨二時，約1450名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，政府曾派員到訪約960戶（包括劏房單位），約270戶沒人應門。深水埗恒安樓截至凌晨零時，約90名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約59戶，約15戶沒人應門。

▼2月8日封區檢測：佐敦文英樓▼

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▼2月8日封區檢測：深水埗福榮街88-90號至桂林街46A-46C號恒安樓▼