封區檢測｜文英樓、深水埗恒安樓解封零確診　75人未檢測各罰5千

社會新聞
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政府昨日（8日）再突襲封區，渡船角文英樓、深水埗恒安樓被列為「受限區」，居民要封區檢測。港府表示，兩區在今日上午7時完成強制檢測行動，共1,540人接受檢測，沒有發現確診個案。

政府亦在兩區採取執法行動，於文英樓發現有70人未檢測；恒安樓則有5人未檢測，已向各人罰款5000元及發出強制檢疫令。兩區今早已陸續解封，港府指出，文英樓960戶中，有200多戶包括劏房居民沒有應門，促相關居民盡早檢測。

▼2月8日　深水埗恒安樓列「受限區域」▼

政府派員到訪深水埗深水埗福榮街88-90號及桂林街46A至46C號恒安樓59戶，當中15戶沒有應門，可能包括一宗確診個案和已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。港府發言人指，政府並沒有相關詳細資料，會採取措施跟進。截至上午9時30份完成執法行動，共動員約300名人員。

至於恒安樓有15戶居民沒有應門，經初步調查後，相信其中7戶為確診個案和已經接受隔離的住戶、或已經其他途徑接受檢測的居民，亦可能涉空置單位。政府亦希望沒有應門的8戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

區域內共有90人接受檢測，另有5人未有進行強制檢測，當局已向他們處定額罰款5,000元或發出強制檢測令。

▼2月8日　佐敦文英樓列「受限區域」▼

佐敦270戶沒有應門　70人未檢測遭罰款

昨日下午起佐敦渡船角文英街文英樓亦被列為「受限區」，政府共派員到訪960戶，當中有270戶沒有人應門，包括一些確診個案和可能已接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。相關執法行動於上午約11時完成，動員共約300人。

文英樓「受限區」有約1,450名居民接受檢測，另外發現有70人未強檢，已被罰款5,000元或遭發強制檢測令。

政府重申，當局會嚴肅執法。如任何人未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令。不遵從強檢令即屬犯罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

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