財政預算案2021｜公屋聯會倡補助劏房戶電費　購入工廈改裝過渡屋

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-09 19:54

政府將於本月24日公布新一份《財政預算案》，公屋聯會今早（9日）前往政府總部請願。聯會促請政府增加過渡性房屋，倡推出稅務優惠，鼓勵業主參與社會房屋共享計劃，同時亦能購入部份有條件改為過渡性房屋的工廈，以增加供應。

公屋聯會今早到政府總部進行請願，表達財政預算案期望。（公屋聯會提供）

公屋聯會表示，期望今年的《財政預算案》中，可繼續為公屋租戶代繳一個月租金，並應包括「公屋富戶」，讓更多市民受惠。

對於早前合資格政府租戶的租金寬免由50%提高至75%，公屋聯會建議政府繼續延長措施多半年，使商戶能過渡困境。

建議向劏房戶增加電費補助

另外，兩間電力公司會為無住宅登記用戶的劏房戶推出電費補貼計劃。聯會認為，為進一步支援劏房基層家庭，建議政府可向劏房戶增加電費補助，例如與電力公司作配對資助等。

為了增加過渡性房屋供應，聯會建議除了增建社會房屋外，亦可以推出稅務優惠措施，如寬減或豁免業主繳交物業稅、差餉，或以扣稅的方式等，從而鼓勵業主參與非政府機構的社會房屋共享計劃。至於工廈改建作過渡屋，聯會建議政府撥款購入部分有條件改為過渡性房屋的工廈，以增加供應，或放寬全幢工廈改裝的規定，容許部分樓層單位進行改建。

倡派發消費券

聯會又指，目前經濟不振，建議政府可向每名市民派發6,000元的消費券或消費咭 ，而每月可設消費上限。