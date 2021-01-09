財政預算案｜陳茂波：全民派錢需謹慎考慮　無意撤樓市「辣招」

財政司司長陳茂波下月將發表新一份《財政預算案》，目前正進行公眾諮詢。他今早出席港台節目《眾言堂》，聽取市民對預算案建議。 有市民要求政府全民派錢或維持退稅等「派糖」措施，陳茂波指社會的意見分歧，需要謹慎考慮。他表示，考慮到未來有很多不確定性，雖然政府仍有約8千億元儲備，但應該「應使得使」，留有餘力應付不時之需。 有市民關注政府會否撤銷住宅物業雙倍印花稅，陳茂波強調，現時樓價仍然相當高，政府無意就住宅市場撤銷任何「辣招」，他不願看見因為調整「辣招」而對樓市有刺激作用。

實施租管或減租盤數目 最重要增加樓宇供應

陳茂波在節目上表示，政府去年全民派1萬元時，當時估計全年赤字約1391億元，但隨着數輪防疫抗疫基金開支達到3千億元，雖然政府仍有約8千億元儲備，「仍然應該應使得使，彈藥應一次過用盡，或是要謹慎點，留有餘力，應付不時之需，我們亦要平衡。」他形容有如在家煮飯，手頭鬆時能較為闊綽，但有時亦要「睇餸食飯」

有市民建議政府應實施樓宇租金管制，將租金封頂，另建議租金與通縮掛勾；亦有市民建議政府當局應容許居屋業主可在免補地價的情況下再加按，騰出金錢應付日常生活。陳茂波回應說，實施租管可能會令租盤數目變得不理想，又形容最重要是要增加樓宇供應，運房局早前已公布，未來10年已覓得足夠土地興建公營房屋，政府會跟進如何拆牆鬆綁，協助居屋業主。

強積金原意提供退休保障 無意讓市民領取部分供款

對於社會有聲音指，希望政府可容許市民領取部分強積金供款，以應對眼前面付現時的經濟困境，陳茂波回應說，設立強積金的原意是為市民提供退休保障，若因面對短期困難而放寬，政府會有擔心。

至於短期失業援助金問題，陳茂波強調勞工及福利局局長羅致光已表明政府立場，政府希望在其他方面探索如何幫助市民。他又提到長期失業援助金會為政府帶來相當大的公共財政負擔，需要考慮融資問題。

料今年全年經濟有正增長 抗疫成效是經濟好轉關鍵

陳茂波提到，新冠疫情去年打擊全球經濟，令本港原本已衰退的經濟雪上加霜，去年首三季的生產總值共收縮7.2%，加上11月疫情反彈，再次對經濟造成壓力，估計去年全年經濟總值會收縮，計及2019年，經濟已是連續2年收縮，是有紀錄以來首次。

陳茂波指，展望今年，抗疫成效是經濟何時好轉的關鍵，政府抗疫策略及運作上已調整，加上疫苗出現及接種，亦會發揮一定作用，估計今年上半年仍有不少挑戰，下半年會有較強的復甦動力，估計今年全年經濟會有正增長，但仍會受內外因素影響。