封區檢測｜盤點24次突襲行動　共揪出5名患者　2成住戶無應門

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-09 21:08

特首林鄭月娥今天（9日）表示25次封區行動共有2.4萬人次接受檢測，有4次找到確診個案。她指，每次大規模行動中找不到個案其實都是一種好的指標；封區最多至年廿九，農曆新年期間不會有封區行動。 撇除1 月23日凌晨佐敦指明「受限區域」行動，過去連續9晚、共24次的「突襲」封區強制檢測行動，共有3次找到患者，涉及5宗確診個案；政府動員約8,000人次，為超過1.3萬人進行病毒檢測；政府人員上門到訪8,000戶，但有2成住戶沒有應門。

政府於周一（8日）圍封深水埗福榮街88-90號至桂林街恒安樓。（盧翊銘攝）

▼1.26碧街封區強制檢測▼

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林鄭月娥指，每次封區動用大量人手，見到疫情緩和，明日年廿九（10日）之後、農曆新年假期期間不會有封區行動。

24次「突襲」封區強制檢測，僅3次行動找到5宗確診個案，包括在1月26日油麻地碧街一帶和2月3日的屯門豐景園第一座找到分別一宗個案，以及在2月7日鰂魚涌惠利大廈發現3宗確診個案。衛生防護中心表示，惠利大廈再有2人初步確診，他們在封區行動翌日早上採樣。

▼2.3屯門豐景園第一座封區強制檢測▼

219人無檢測收強檢令 部分人罰款5000元

24次「突襲」封區累計13,181人接受檢測，政府動員約8,184人，涉及不同政府部門公務員，包括民政事務總署、各區民政事務處、警務處、海關、入境事務處、懲教署、消防處、衞生署、康樂及文化事務署、食物環境衞生署及醫療輔助隊等。

當局上門到訪8,219戶，但有2成住戶沒有應門，即1,670戶，當中包括部分確診個案和可能已隔離的住戶，部分單位亦有可能是空置。行動中，有219人未有接受強制檢測，當局已向他們發出強制檢測令或處定額罰款5,000元。

至於如何跟進沒有應門的居民，民政事務總署促請他們在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府檢查，並盡快檢測。