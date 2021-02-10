堂食初七起延至晚上10時　負責人確保客掃安心出行　違者停業14天

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-10 19:36

截至凌晨，本港過去24小時新增17宗確診個案，全部是本地個案。食物及衞生局局長陳肇始表示， 2月18日（年初七）有條件放寬599F下對餐飲業務及表列處所限制容許部份表列處所有限度運作，食肆堂食延長至晚上10時，可容許最多4人一檯。 但值得留意的是，處所須要求到場使用者及食客，將於進入有關處所時用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料，違者責任將為食肆或處所的負責人上，有關處所並要停業3日至14日。

食物及衞生局局長陳肇始表示， 2月18日（年初七）有條件放寬599F下對餐飲業務及表列處所限制容許部份表列處所有限度運作，食肆堂食延長至晚上10時。（資料圖片/高仲明攝）

現行的599F限聚令下，食肆只可容2人一檯，並於晚上6時後禁止晚間堂食。此外，部份處所包括美容院、健身中心等，現時仍要暫停營業。食物及衞生局局長陳肇始表示， 2月18日（年初七）有條件放寬599F下對餐飲業務及表列處所有限度運作或重開，食肆堂食延長至晚上10時，可容許最多4人一檯。

陳肇始公布，惝疫情無大變化，初七起可放寬晚市堂食至晚上10時、限聚令可放寬至4人，主題公園、體育處所、遊樂設施等都可重開。(李澤彤攝)

陳說，若有使用者或食客稱「無智能電話」，相信只為少數，早前跟業界傾討時，已寬限話可以留底簡單有關人士的個人資料，「最重要係可以通知到佢有人確診，一些簡單可以搵佢，如名、電話最基本。無嘢唔會搵佢。」陳強調，違者責任將為食肆或處所的負責人上，有關處所並要停業3日至14日。

陳表示，疫情尚未清零，復業須小心翼翼，食肆及其他可放寬的表列處所，有關處所要安排所有員工每14天接受一次檢測，員工需保留陰性檢測結果供查核，最早可安排在恢復晚市前7天可以檢測，並會要求提供晚市堂食及部分室內處所，必須要裝更有利通風裝置，改善通風，稍後會納入防疫措施清單。

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陳表示，未遵守處所會被令停業3至14天不等，未遵守的食肆有同樣要求。長短視乎未有遵守對有關處所帶來感染風險及防控工作影響而定，在現行的599F章下，罰則仍然適用，餐飲業及表列處所違反最高可罰5萬、監禁6個月，各政策局及部門會定時跟業界接觸。