康文署運動場首日重開　跑友即入場　有人掃安心出行遇阻滯

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-09 13:11

康文署轄下部份康樂設施今日（9日）重開，當中包括不少市民期待已久的運動場跑道，使用者進入重開的運動處所前需用手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。今日雖然是星期二，但都有市民一大清早到斧山道運動場跑步。有市民傾向登記個人資料，而不使用「安心出行」應用程式；亦有市民多次掃描二維碼但都未能下載應用程式，最後需登記個人資料入場。

康樂及文化事務署於上周三（3日）宣布，將於今日重開部分康樂場地，當中包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、網球場、草地滾球場、門球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱，以及屯門康樂體育中心內的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

有市民於今日早上便到斧山道運動場跑步，他們進入運動場前，需用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記個人資料（姓名、電話及進場時間），兩種方法都有市民選擇。由於現場市民並不多，市民登記都未須排隊。

跑步學生：盼比賽可逐步恢復

莊同學一直都有練跑的習慣，對於運動場的重開期待已久，他指出運動場較為適合作跑步訓練，因為運動場400米一圈，方便計算距離，之前運動場暫停開放時只能以跑街代替，並利用GPS手錶計算距離，但準確度始終不及運動場，所以在重開的首日便馬上到運動場練跑。

莊同學一直都希望可參與如由田徑總會舉辦的比賽，但奈何受疫情影響，運動場都暫停開放，比賽亦無法舉行，他希望隨着疫情緩和，運動場陸續重開，比賽亦可逐步恢復，惟不抱太大期望，但都會維持訓練，以為日後比賽作準備。

莊同學雖然都有預先下載「安心出行」應用程式，但都較為傾向即場登記，他解釋擔心個人私隱問題。他指現時跑步人數並不算多，所以不太擔心，訓練前後都會戴口罩，假如太多人則甚至可能會載上口罩跑步。

跑友「心痕」多時 重開首日即捧場

市民李先生亦是一直都有跑步的習慣，得知運動場重開首日便來捧場。運動場關閉數個月，他一直「心痕」，奈何不太喜歡跑街，「腳踏錯一步，好易扭親，跑場就穩陣啲」。李先生今日未有帶手機，所以需要登記，他稱之後會帶同電話跑步，以掃描「安心出行」二維碼。

他一直都有使用「安心出行」應用程式，「食肆、商場嗰啲，都用咗一段時間。」他稱對政府有信心，不太介意應用程式的私隱問題，並認為使用應用程式抗疫能與時並進，覺得可盡公民責任，方便追蹤病人。

▼安心出行應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

多次掃描後都未能下載應用程式 最終即場登記個人資料入場

市民陳先生與陳太亦於今早便到運動場跑步，他們本打算掃描「安心出行」二維碼進場，但陳先生經多次掃描後都未能下載應用程式，最後只能即場登記個人資料；陳太則最終在職員協助下才成功下載應用程式，認為如可掃描一次便成功應該會很方便，但她掃描了4次並要職員協助才成功，認為不算方便。

對於需掃描「安心出行」二維碼才可進場，他們認為都有助於追蹤疫情，「甚麼時候出去，甚麼時候進去，都知道。」在運動場暫停開放期間，陳先生和太太則會到公園跑步，但都認為在跑道跑更為舒服，對膝頭、腳都較好；公園跑步不時都會很多人，而運動場則較為少人，所以從新聞報道得知重開，便即日於早上來跑步。