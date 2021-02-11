確診大廈｜元朗區三鄉村上榜　黃埔花園銀竹苑7座再有個案

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-11 00:51

本港疫情持續，周三(10日)新增17宗確診個案，全部屬本地個案，其中4宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，14日累計有6宗個案。東區惠利大廈再增兩宗，至今共有9宗個案。

大埔太和邨愛和樓再增3確診者，其中一宗是源頭不明個案。（資料圖片）

衞生防護中心資料顯示，患者住所主要分布在九龍城、油尖旺、大埔、元朗、屯門、沙田、東區、荃灣、葵青。其中，以元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍，各增一宗確診個案。

大埔太和邨愛和樓再增3確診者，其中一宗是源頭不明個案，14日累計有6宗個案。衞生防護中心指，新增兩宗患者居於14樓，大廈疑有横向傳播，同層住戶須撤離。

曾被列為「受限區域」的東區惠利大廈今日再增兩宗個案。（資料圖片）

曾被列為「受限區域」的東區惠利大廈再增兩宗個案，14日內有累計共有9宗個案。新增個案分別是72歲男患者（編號：10698），與其他個案相關；55歲女患者（編號：10699），屬源頭不明個案。

另外，亦有多幢大廈新「上榜」，包括屯門兆康苑兆新閣、馬鞍山錦豐苑錦菱閣、火炭銀禧花園6座、荃灣海濱花園海霞閣等、黃埔花園銀竹苑7座、葵青華豐工業中心，均須納入強制檢測大廈名單。黃埔花園銀竹苑7座及兆新閣分別錄得兩宗個案，其餘則大廈則有一人染疫。

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