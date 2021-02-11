新冠肺炎．2.11｜除夕增21宗確診　檢疫男獲妻送鮑參肚「加餸」

撰文： 朱海棋 曾凱欣 鄧穎琳 勞敏儀 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 鄭翠碧 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-12 04:14

疫情似有緩和趨勢，衞生署今日( 11日，年三十）公布新增21宗確診個案，累計增至10,732宗，增至190病人死亡。

今日有4宗屬輸入個案，患者分別從菲律賓、阿爾巴尼亞及印度抵港。至於本地感染個案則有17宗，其中7宗無源頭，新增9幢樓宇需要納入強制檢測大廈名單。相關個案中，太和邨愛和樓群組多2人確診，包括一名非居於該樓宇的密切接觸者，而昨日當局從愛和樓撤走30多人。另今日有10多宗初步陽性個案。

強制檢測大廈｜政府刊憲列8大廈 禾輋邨太和邨家維邨石籬邨有份

2月12日【00:10】政府周四晚就強制檢測公告刊憲，因有新增一宗以上確診將8幢大廈納入強制檢測，多棟位於九龍新界屋村内。8廈包括：葵涌石籬(二)邨石怡樓 、沙田禾輋邨富和樓 、大埔太和邨麗和樓 、紅磡家維邨家廉樓 、將軍澳顯明苑、以及塘尾道太子道西交界英美大樓 、大角咀富多來新邨富殿樓 、深水埗福華街慶華大廈。再有一名源頭不明患者的水邊圍邨山水樓，因剛完成強檢，毋須二度檢測。

牛年新年｜黃大仙祠網上直播上頭炷香 市民午夜留維園年宵執平花

【23:55】第四波疫情持續，今日（11日）為年三十，黃大仙祠開放將近一百年以來，首次破例取消公眾上頭炷香活動，由下午4時半開始便封園，改為嗇色園代表在黃大仙祠內，進行「五行七星護香江」祈福科儀，同時網上直播，供善信「遙距參加，同步祈福」。祠方建議善信在午夜12時看直播上頭炷香，朝向獅子山方向一同誠心求庇佑。

各區花市開放規模縮水，除了沒有乾貨攤檔，也無熟食檔；開放時間也限至午夜12時，即不再如此往開放至初一早上，人流較以往明顯減少

有患者曾先後於潛伏期內到訪迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳，以及迪士尼行政大樓。(迪士尼樂園官網圖片)

確診餐廳｜電訊一代廣場譚仔三哥上榜 患者曾赴迪士尼酒店翠樂庭

【23:47】本港疫情未止，衞生署今日(11日、年三十）公布新增21宗確診個案，17宗本地個案中，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多兩間食肆有確診患者到訪，包括觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。

確診大廈｜患者住所全覽 石籬邨石怡樓3人確診 海濱花園再上榜

【23:28】本港疫情持續，周四（11日）新增21宗確診個案，17宗屬本地個案，其中7宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，當中有3名患者居於石籬二邨石怡樓。另外，沙田銀禧花園6座 、荃灣海濱花園海霞閣再現確診個案。

▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

+ 6 + 6 + 6

維園年宵花市人流疏 花檔劈價五成盼收支平衡 劍蘭減至10元一枝

【21:57】15個年宵花市開放至今晚（11日）午夜12時，較以往年三十晚可營業至初一大大縮減。今日傍晚所見，新冠肺炎疫情下維園花市縮水，人流疏落，人山人海畫面不復見，換上的是口罩蓋上面容。有花檔形容今年銷情不理想，不少顧客都要求減價，只好最多提供5折優惠，現時仍然努力收支平衡；有花檔以「全場廿蚊」招倈，也有花檔將劍蘭售價減至10元一枝，較日間規定100元6枝大幅減價。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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新冠疫苗｜專家委員會：無證據顯示體弱長者接種BioNTech死亡率增

【21:26】第四波疫情持續，疫苗顧問專家委員會於上月向食衞局局長提交建議，認為在香港使用復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗，為16歲或以上市民接種，其效益大於風險。



衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日（11日）再發表共識建議，認為目前未有證據顯示體弱長者接種BioNTech疫苗後，死亡率異常增加。委員認為，對嚴重體弱長者，接種相關疫苗的益處和風險，應由主診醫生作個別評估，相關臨床判斷亦須審慎進行。

+ 3 + 3 + 3

牛年新年｜男高音莫華倫曾染疫 去年巡迴演出 今年只盼疫苗

【19:59】「每一顆心都放飛強國的夢，每一縷情都凝聚磅礡之力。」——去年春節，男高音莫華倫在中央電視台的舞台上，慷慨激昂地歌唱著。表演翌日他回到香港參與另一場演出，年初三再飛到世界另一端夏威夷，以歌聲與當地華人齊賀新春。馬不停蹄地巡迴表演，原是他的「日常」，但他去年亦在海外確診，返港後再「復陽」。



作為過來人，他勉勵香港人應更團結，共同抗疫，盼疫苗抵港後市民都盡快接種，相信是扭轉疫情的一線曙光。今年在疫情下，莫華倫只能與家人居家慶祝送鼠迎牛，大嘆熱鬧情景不再，氣氛冷清。

檢疫難享團年飯 廿四孝老婆帶花膠靚湯、鮑魚海參為老公「加餸」

【19:25】今日是年三十，家家户户相聚吃團年飯。不過，有不少被列作緊密接觸者的市民，則需於隔離中渡過。有廿四孝太太專程帶備花膠老火湯、鮑魚及海參等佳餚，為老公「加餸」；亦有市民為正在隔離的朋友送上揮春，為朋友添加過節氣氛打氣。



此外，筲箕灣官立中學逾130名師生亦同往檢疫，有家長準備壽司及珍珠奶茶，為準備應考文憑試的兒子打氣，亦期望他可盡快歸家。家長坦言，屆時必定為子女補回團年飯，「食番餐好。」

趙太的丈夫在酒店檢疫，她今日帶來花膠老火湯、鮑魚及海參等，讓他也可品嚐團年飯菜式。

新冠肺炎｜酒吧強制停業半年 業界促月底放寬限制或提供合理補償

【19:10】本港最快年初七，有望放寬部分社交距離措施，惟酒吧、夜店及卡拉OK繼續停業。香港持牌酒吧會所聯會今日（11日）表示極度失望，指業界完全沒有維生能力，除東主無力償還拖欠多月租金，員工亦多月沒有生計。



該會促請政府在本月底前放寬對業界限制，否則必須向業界及員工提供合理的補償及資助。

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

+ 2 + 2 + 2

牛年新年｜晚市禁堂食 市民三日內食兩次盆菜 食肆生意仍跌六成

【18:38】今日（11日）是年三十晚，傳統上家人會在晚上一起吃團年飯，喻意來年全家團團圓圓及豐衣足食。疫情影響下，食肆不能在晚市時間接堂食生意，不少人選擇在家中吃盆菜團年。有食肆坦言，今日雖接200多張盆菜訂單，但仍然未及過去一半的生意額。有市民則坦言，未能外出吃飯，新年氣氛大減，但為了抗疫唯有忍耐，結果三日內會吃兩次盤菜，會減少出外拜年，也會考慮改以電子錢包派利市。

康健醫療「中標」 將營運將軍澳疫苗接種中心（附部分中心地址）

【18:15】港府即將展開疫苗接種計劃，為市民接種新冠疫苗，早前向私營醫療機構發出邀請信，邀請其營運社區接種中心。根據有關文件顯示，這些接種中心分布於全港多區，離島區就設於東涌及機場。康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，康健成功申請承辦位於將軍澳區的接種中心，將設15個接種站。而香港創新醫療學會會長劉少懷就指，該機構聯同「醫護誠信同行」、香港護士總工會等團體，亦成功申辦其中一間接種中心。

安心出行｜不足20確診者用 無找到新個案 向行花市市民發提示

【16:54】港府昨公布，有兩名確診者早前曾到花市。張竹君指，兩名確診者曾去花市，情況等於曾去街市。患者曾去過的地方，當局會通知處所清潔。而兩位患者都屬有關連及有源頭個案，評估在花市感染的機會細，若傳染期去過，會通知處所加強清潔。她又表示，過去無用安心出行找到新個案，少於20名確診者有使用。

張竹君又提醒，市民在農曆年去拜年前，應確定自己有無病徵，到訪的家庭是否老人家、身體衰弱。若有小病都可能會影響對方，要考慮是否有到訪需要，而兄弟姊妹亦要考慮是否一定要集合一齊去。她說，人多就會多接觸，應盡量縮短到訪時間，問候完就盡快離開，亦要避免一同用餐。

本港新增21宗確診，17宗屬本地感染，7宗無源頭。（歐嘉樂攝）

強制檢測大廈｜將軍澳顯明苑等9幢上榜 家維邨八旬翁死後確診

【16:53】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報30宗個案，另有2名病人離世。包括明愛醫院75歲有長期病患女病人（個案編號︰#9959）；以及一名84歲男病人。

劉指，涉事居於家維邨家廉樓的84歲男病人2月8日早上於家中暈倒送往伊利沙伯醫院，中午12時15分不治。遺體已送往葵涌公眾殮房。到2月10日，離世老翁的家傭到伊利沙伯醫院急症室求診及接受病毒測試，其後初步陽性。

伊院急症室今早接觸葵涌殮房，知道男病人帶有病毒。感染控制組已跟進事件及追蹤密切接觸者。在病人血液測試，亦找到抗體，暫無醫護人員要隔離。而2月10日為家傭診症的醫護，亦有合適保護裝備，不涉高風險醫療程序，故無病人及醫護要隔離。劉指，會提醒同事對搶救無效病人遺體移送前，要做病毒測試。

目前尚有413名確診病人留醫，當中有21人情況危殆，19人情況嚴重，其餘373名病人情況穩定。負壓病床數目是1,237張，使用率53%；負壓病房數目是679間，使用率65%。

增21宗確診 太和邨愛和樓再有居民中招 張竹君預告初一有記者會

【16:42】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增21宗確診，累計個案增至10,732宗。患者年齡12至84歲，涉10男11女。新確診個案中，有4宗屬輸入個案；本地感染個案中，有7宗無源頭，而太和邨愛和樓群組再有2人染疫。今日新增9座樓宇須納入強檢名單，而其中元朗水邊圍邨山水樓早前完成強檢，今日再新增無源頭個案。

涉及今日新確診個案，需要強制檢測樓宇包括︰ 1. 太子道西英美大樓 2. 紅磡家維邨家廉樓 3. 石籬二邨石逸樓 4. 禾輋邨富和樓 5. 水邊圍邨山水樓（早前已強檢） 6. 將軍澳顯明苑 7. 富多來新邨富殿樓 8. 太和邨麗和樓 9. 深水埗慶華大廈

年三十團年│晚市禁堂食街市人頭湧 雞檔加價兩成 市民：乜都貴

【15:05】今日（11日）是農曆年三十，一早有不少市民到九龍城街市買餸準備團年飯，不少檔口亦大排長龍，有雞檔即使加價兩成，人龍亦排到街市門外。有菜檔檔主表示，疫情下不少人無法外出吃團年飯，改為自己煮，因此令生意比往年好。



有買餸的市民指，今年街市人流明顯較多，令餸菜價格比往年增加；有市民指，「一定貴過舊年，疫情多咗人買餸（煮飯），今日乜都貴㗎喇。有市民表示，以往年三十晚會兩個家庭約十人一同聚餐，不過今年因為疫情就改為自己一家四口在家打邊爐。

▼ 2月11日農曆年三十，九龍城街市情況 ▼

牛年新年｜維園花市檔主劈價一半盼提早收爐 水仙減價每盤100元

【14:43】今日（11日）是年三十，不少人會行年宵花市，順道「賣懶」。食環署表明，今年維園年宵花市只能營業至晚上12時，要準時「逐客」。在中午時分，維園花市的人流不多，市民仍可直接入場，而有部分檔主，更因銷情理想，已提早「收爐」正在休息。有花市檔主表示，因為今年排檔少，故生意較往年好，若非昨日（10日）下雨影響，相信早已賣清貨物。為求今晚可以提早回家吃團年飯，今日水仙花存貨全部劈價一半，以半價每盤100元出售。

▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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新冠肺炎｜明愛醫院75歲女病人離世 港累計190人病逝

【14:16】明愛醫院發言人公布，一名75歲有長期病患女病人（個案編號：#9959）今日離世。患者於1月22日，因家人確診被列為密切接觸者，並因有上呼吸道感染病徵，入住明愛醫院接受治療，同日確診。病人病情其後持續惡化，1月23日轉到深切治療部留醫，延至今晨3時5分離世。連同上述個案，至今共有184名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，患者生前居於梨木樹邨桃樹樓。

【13:49】消息：今日新增20多宗新冠肺炎確診個案。

建造業界安排流動採樣車提供檢測 至今為150個地盤及逾4萬人檢測

【13:49】本港第四波新冠肺炎持續，建造業議會、香港建造商於昨日（10日）宣布，地盤工人及職員需持檢測陰性證明，方可進入工地，由下周二（16日）起試行計劃，本月22日全面實施。



香港建造商會第一副會長林健榮、建造業議會執行總監鄭定寧今早（11日）於港台節目表示，雖然計劃並非強制性質，但有信心所有工地均會參加。他亦指，議會、商會及政府三方亦推出「關愛工地的防疫檢測服務」，安排流動檢測車輛到地盤為工人檢測。鄭定寧指，該服務早於去年12月底推行，至今已到逾150個地盤，為逾4萬名工人檢測，若加上食衞局提供的一次性免費檢測，至今合共有約8萬工人已完成檢測。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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強制檢測｜突擊查深水埗、佐敦3幢強檢廈 53人違令共罰26.5萬元

【12:30】政府今日（11日）在深水埗及佐敦三幢，早前被納入強制檢測大廈名單的樓宇，採取執法行動。當局於深水埗南昌街的樓宇，檢查約50名居民，其中22%（11人）違反強制檢測公告；而佐敦渡船角文英樓檢查逾600人，有42名人違反強制檢測公告未參與檢測。53人遭發強檢令及罰款5千元，合共遭罰26.5萬元。

科興疫苗│何栢良表示有信心 惟籲政府公開資料︰真金不怕紅爐火

【10:30】本港新冠肺炎疫情持續，政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，監管機制較完善的國家，均會審閱藥廠的資料後，放在網上全面公開，因此政府建應公開上載至網站，相信能提高市民的信心，讓成效達至最大。他亦指，對科興疫苗抱有信心，「真金不怕紅爐火，你使乜怕公開比人睇？」

食肆有望年初七延長堂食至10時 業界料生意提升四成︰非常雀躍

【10:15】昨日（10日）政府宣布，食肆堂食有望將於2月18日（年初七）起，可延長至晚上10時，容許最多4人一檯。但食肆須要求到場使用者及食客，於進入有關處所時用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料。違者責任將為食肆或處所的負責人，有關處所並要停業3日至14日。



香港餐飲聯業協會會長黃家和於港台節目表示，目前約3,000間食肆瀕臨結業邊緣，估計年初七恢復營業後，生意將提升三至四成的升幅。他建議政府在不同地方設流動採樣站，以方便員檢測。



至於食衞局局長陳肇始指食肆可因應情況抄寫顧客的資料。他則擔心，顧客提供的資料可能不正確，但食肆並非執法機構，無法要求提供身份證明文件，故建議政府提供特別指引。

年初七放寬食肆限制何栢良指有風險 贊成強制安心出行︰我都會用

【09:45】港大感染及傳染病中心總監何栢良於港台節目表示，今次政府跳出的一步較以往大，過去放寬措施的前提是每日確診個案持續單位數。「而家一下跳咗去開門，係有一定嘅風險。」他亦指，政府可善用「安心出行」的資訊，令追蹤個案的成效更大，例如除了公布確診者編號、到訪日期，亦可公布到訪時間。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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2月10日確診者行蹤

科興疫苗｜陳肇始︰政府已如火如荼安排接種計劃 一定信專家建議

【09:00】疫苗顧問專家委員會認為，科興提交的疫苗數據為正面及安全，只是一些額外的資料需要審視。食物及衞生局局長陳肇始亦指，政府已如火如荼安排接種計劃，亦強調會相信專家委員會的建議。

政府年初七將強制食肆掃安心出行 陳肇始︰到店外賣都要掃碼

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始於港台節目表示，政府於農曆新年期間不會停止強制檢測，以繼續查出潛在個案；希望市民一起努力讓疫情受控。陳亦指，若處所不配合相關措施，將視乎整體風險帶來的額外影響來處罰，「有一系統措施，又有新增措施要做，咁有做到同冇做到，會衡量感染風險嚟定。」她亦指，父母可代表及幫助小童做記錄。



至於市民在晚市期間買外賣，是否需要掃碼，陳肇始表示，只要進入餐廳範圍都需要。

【02:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，兩名患者分別在年廿六（2月7日）及年廿七（2月8日）到過位於沙田源禾遊樂場及觀塘遊樂場的花市，另有三間食肆有確診患者到訪。

確診食肆｜三餐廳上榜 兩患者分別曾到觀塘、沙田花市

▼2.7維園年宵花市情況▼

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過去14天確診患者住所及行蹤

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，14日累計有6宗個案。東區惠利大廈再增兩宗，至今共有9宗個案。

確診大廈｜元朗區三鄉村上榜 黃埔花園銀竹苑7座再有個案

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昨日總覽：

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今增17宗確診 4宗源頭不明 黃埔花園12期等6幢大廈須強檢

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