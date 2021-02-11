撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-11 02:09

本港周三（10日）新增17宗確診，全部是本地個案，當中4宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，兩名患者分別在年廿六（2月7日）及年廿七（2月8日）到過位於沙田源禾遊樂場及觀塘遊樂場的花市，另有三間食肆有確診患者到訪。

2月10日確診者行蹤

政府原本希望避免人群聚集，取消今年年宵花市，但之後又「急轉軚」恢復花市並稱為「年花銷售點」，在年廿五（2月6日）至年三十（2月11日）開放15個場地。

不過，據衞生防護中心資料，有兩名確診者近日分別去過兩個花市。本身住沙田銀禧花園6座的55歲有源頭的男病人（編號：10702）年廿五（2月6日）發病，但他翌日仍然到位於沙田源禾遊花場的花市。他亦到過觀塘安泰邨服務設施大樓、禾輋廣場和平餐廳。

▼2.7維園年宵花市情況▼

+ 7 + 7 + 7

另一名住大埔太和邨愛和樓的55歲有源頭女患者（編號：10704），年廿六（2月7日）已感到不適，但翌日亦到觀塘遊樂場的花市，同日亦到柴灣新翠商場亞參雞飯。大埔超級城 Outback Steakhouse、元朗幸福樓2期大寶冰室、新世界尖沙咀海傍的K11 MUSEA及油麻地救護站，亦有確診患者到訪過。

本身住元朗橫台山羅屋村、一名源頭不明個案患者53歲男患者（編號：10700），2月7日到過法定古蹟九龍佑寧堂。