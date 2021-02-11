青年涉助少女逃走脫阻差罪　官指留是非之地屬自招嫌疑　拒頒訟費

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-11 17:56

兩名黑衣少女在去年3月「毋忘 721 恐襲· 八個月」行動中，遭防暴警員追捕，一名中六男學生涉出手阻攔，被控阻差辦公。青年今（11日）在屯門裁判法院被裁定罪名不成立，但直言被告明知事發地點有人群聚集，為「是非之地」，卻走過滿佈防暴的一條路，認為被告「自招嫌疑」，拒絕其訟費申請。被告獲判無罪時，旁聽席掌聲四起。

被告姓李（17歲，學生），被控阻撓警務人員罪。控罪指，他於去年3月22日凌晨在元朗又新街與合益路交界，故意阻撓在正當執行職務的警員李文軒。

官對警員口供有保留

署理主任裁判官張潔宜指，事發時警方在案發位置設不同防線，並多次舉旗和以揚聲器警告會作出驅散。警員李文軒供稱發現兩名可疑女子，追截期間感覺到有人用手攬着他，並在其左胸前位置發現一隻前臂，他向後望時對方已向後逃跑，承認只能看到對方的背部和側面，張官對警員確信阻礙其執行職務的人是被告的說法有保留。

被告在現場感不知所措可能屬實

張官續指，被告正在前往其同事的住所，期間見到有警車，二人有所停頓、感不知所措可能屬實，認為二人的證詞能「站得住腳」，直言本案未以達致無合理疑點將被告定罪，遂裁定被告罪脫。

明知有人群聚集仍選擇逗留

辯方申請訟費陳詞時指，被告並非想逗留現場，他與同事當晚正前往同事住所，「冇一分一秒想觀察任何情況」，又反駁控方指路過點能視作自招嫌疑。

惟張官指被告下班時已知事發地點有人群聚集，屬「是非之地」，仍決定走過滿佈防暴的一條街，又指被告絕對有其他路走去朋友屋企，認為被告屬「自招嫌疑」，拒頒予訟費。

案件編號：TMCC1848/2020