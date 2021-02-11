抗議「大媽」表演現場涉藏鐵鎚　地盤工罪脫但不獲訟費

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-11 16:21

屯門公園「大媽」去年 2 月再度高歌表演，有居民不滿到場抗議，一名地盤工人被警方截查下搜阻鐵鎚，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（11日）在屯門裁判法院裁決，裁判官指被告攜帶鐵鎚傷人並非唯一合理推論，故裁定被告罪脫，惟直言被告「自招嫌疑」，駁回辯方訟費申請。

被告馬德強（32 歲，地盤工人），被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，他在 2020年2月22日，在屯門鄉事會路附近地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即一個鐵鎚。

不能肯定被告是逃跑之人

裁判官李志豪指，案發當日，警方接報屯門公園公眾地方打鬥事件調查，警員供稱追截在逃者時，發現被告與另一名男子站着，強調自己一直尾隨被告，確認被告便是在逃者之一，惟李官指被告在逃逸期間站着的說法「於理不合」，被告又在相距甚遠之處被截查，沒有證據顯示發生打鬥，認為有可能是被告的衣着與逃跑人士相似，並不能肯定被告為逃跑之人。

若非工作為何要帶鎚仔

李官續指，從實物可見，涉案鎚仔既無包裹和單據，亦有使用過的痕跡，質疑被告指鎚仔是新購的說法，若被告並非工作中，何故要帶着鎚仔外出，但坦言被告帶鐵鎚傷人並非唯一合理推論，故裁定被告罪名不成立。

自招嫌疑不獲訟費

辯方提出訟費申請，惟李官直指被告的行為「自招嫌疑」，儘管被告嘗試向警方解釋藏有鐵鎚的原因，惟被告未有提供單據，又說：「咁都唔係自招嫌疑的話，社會將會好亂。」故拒絕其申請。

案件編號：TMCC1463/2020