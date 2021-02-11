牛年新年｜晚市禁堂食　市民三日內食兩次盆菜　食肆生意仍跌六成

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-11 18:43

今日（11日）是年三十晚，傳統上家人會在晚上一起吃團年飯，喻意來年全家團團圓圓及豐衣足食。疫情影響下，食肆不能夠在晚市時間接堂食生意，不少人選擇在家中吃盆菜團年。 有食肆今日接200多張盆菜訂單，但仍然未及過去一半的生意額。有市民則坦言，未能外出吃飯，新年氣氛大減，但為了抗疫唯有忍耐，結果三日內會吃兩次盤菜，會減少出外拜年，也會考慮改以電子錢包派利市。

富臨飯店逾200個盆菜訂單

在疫情影響下，農曆新年也要遵守社交距離限制。食肆不能夠在晚市時間接堂食生意，有人便選擇在家中吃盆菜團年，無論是連鎖快餐店或者酒樓都有人在下午來領取盆菜。

多次奪得米芝連三星的富臨飯店，過去從來未做過盆菜，但在疫情影響下也唯有轉型。原本飯店限量做100個盆菜，結果反應奇好，單日已接到200多個，10名廚師早上6時開始準備，為趕及下午5時前送貨。

2月11日，農曆年三十晚，迎接牛年，疫情下晚市禁堂食，不少市民購買盆菜回家。多次奪得米芝連三星的富臨飯店亦要轉型，年三十晚接200多張盆菜訂單。（余俊亮攝）

生意仍然下跌六成半

福臨門營運及項目經理潘先生直指「做到冧晒檔」，雖然盆菜生意好，但生意額仍跌六成，「由疫情開始捱得好辛苦，搵得返皮費，夠交租，員工都要一年三日無薪假。」他又指，初七容許營業至10時，暫時收到四至五枱客人的查詢，「始終坐四個人都係差啲。」

顧客朱小姐表示，過去多年的團年飯都外出用膳，今年首次訂購盆菜回家。（余俊亮攝）

初七起必須用安心出行 朱小姐：未必出返嚟食

顧客朱小姐表示，過去多年的團年飯都外出用膳，今年首次訂購盆菜回家，「米芝連三星咪試下，一定無出去食氣氛咁好㗎啦。」她坦言，政府過去一年抗疫應對差，新一年願望是疫情能快點完結，「今年都用網上拜年，利市我諗都慳返 。」

至於初七後會否選擇外出堂食？朱小姐則認為，仍未知政府的政策如何，如要登記什麼的個人資料，「未必會出返嚟堂食。」

陳先生則決定在連鎖快餐店訂購盆菜。（余俊亮攝）

陳先生：網上拜年派電子利市

除了酒樓外，也有人選擇在連鎖快餐店訂購盆菜。 陳先生便買了一個12人份量盆菜，另初二開年亦訂了一個盆菜。他表示，過去團年飯及開年飯都會外出用膳，但今年因疫情下無法外出，加上家中有兩個小朋友及長者，故不便出外買餸煮飯。

政府多次呼籲市民在新年期間不要群聚，陳先生指會響應政府呼籲，改以網上方式拜年，或用電子錢包派利市，「氣氛當然無咁好，小朋友會唔開心，因為無得收同拆利市。」

而梁婆婆亦買了一個4人份量的盆菜，她直言「 一定氣氛無咁好，但都好快有得出去食。」