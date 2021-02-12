牛年利市｜「雙糧日」不再　保安侍應料少收7成利市：史上最冷清

撰文： 鄧穎琳 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-12 15:53

每年踏入大年初一，網民笑言，市民外出拜年時，在大廈門口例必獲得眾多保安員的熱情祝福。在牛年的第一天，第四波疫情持續，今年市民外出拜年活動明顯減少，不少如常上班的服務行業，如保安、酒樓侍應等，均指今年利市行情亦告慘淡。 有中式酒樓經理指，在限聚令下，酒樓座無虛席情景不再，加上經濟不景，料客人更「手緊」，今年新年較以往少收7成利市；亦有保安業人士形容，過往新年上班有如「雙糧日」，今日住宅出入人流，屬史無前例「冷清」，相信因疫情關係，港人減少外出拜年。不少物業管理公司上周已向前線發指引，不准主動「逗利市」；疑因限聚要求，大群保安員在樓宇門口「恭迎」住客的情況亦不復再。

倫敦大酒樓張副部長表示，員工的利市收入亦因客量下降而受影響。（歐嘉樂攝）

酒樓部長：座無虛席情景不再

倫敦大酒樓副部長張女士表示，疫情下在初一光顧的食客亦減少，而受限桌令影響，亦未能坐滿，座無虛席的情景不再，樓面員工的利市收入，因客量下降亦顯著有影響，「往年個個熟客，開開心心都有封利市醒下我哋」。她又說，往年有不少內地旅客來港過年，新年期間亦會飲早茶，間中會派利市，但今年內地客未能來港，幾近肯定今年農曆年獲得的利市不復往年。

倫敦大酒樓經理譚文亦表示，經濟不景，不少客人收入減少，即使來飲茶，派利市金額亦未必如以往闊綽：「各行各業生意差，入息差，（利市）當然差，估計起碼少7成，人客來少咗，利市自然少。」

倫敦大酒樓經理譚文亦表示，經濟不景，估計利市收入起碼少7成。（歐嘉樂攝）

飲食業工會：員工只望有工開

飲食業職工總會主席林千國指，雖然新年一向是中式酒樓旺季，但今年因疫情關係，普遍從業員仍面對開工不足、無薪假的問題，「入座率始終限了一半，加上2人一枱」，直言人流冷清，未見以往逼爆場景。

林千國又指，由於樓面接觸客人多，以往在酒樓工作的員工，獲得的利市數量亦最多，如在高檔餐廳、高級酒樓等，客人消費力強，單在一個新年檔期的利市總額，隨時可達「十萬八萬」，而普通食肆員工都可獲得幾千元利市。他坦言，利市只屬其次，更多的餐飲業從業員，今年最大心願只想開工，「利市多定少已經唔關注，健康就好。」

香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌。（資料圖片／馬煒傑攝）

保安嘆人流冷清 市民減少拜年

至於保安員工作崗位雖「近水樓台」，不過有不少物業管理公司早已發出內部指引，提醒職員不得向住戶，索取利市或是任何獎賞。香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌指，港人慣於初一互訪拜年，出入的住客及訪客多，對保安、清潔工而言，如同是「雙糧日」，「往年黃大仙下邨保安，一個朝早接利市都滿晒」。他說，今年卻史無前例「冷清」，相信與疫情、限聚令有關，出門拜年人數大減。

有物業公司發出內部指引，提醒職員不得向業戶，索取利市或是任何獎賞。

網民常笑言，保安每逢新年，便會「忽然積極」。麥認為，現今不時工作均已自動化，連量度體溫都有儀器自動偵測，網民提及過年保安在大門「恭候」住客的情況不復在，「今時今日唔會啦！」。他又說，一般而言，物管公司在過年前，都會發出內部指引，提醒員工不可主動向住戶索取利市。

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