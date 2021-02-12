牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測　市民︰待有陰性結果才拜年

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-12 13:51

新冠肺炎疫情纏繞港人逾一年，踏入大年初一，即使喜慶節日市民亦不怕掃興照樣去檢測。記者今早到梁顯利油麻地社區中心視察，不時有市民入內，部分人更身穿工作制服，結伴前往檢測。據檢測中心網上資料，系統顯示尚餘「少量名額」。 有市民因曾到「疫廈」，今早與家人參與檢測求安心，會自律先暫停互訪拜年，甚至考慮在新常態下，選擇網上拜年。另有市民表明，待有陰性檢測結果後，再到親戚家中拜年，「費事害親戚啦」。

記者今早到梁顯利油麻地社區中心視察，不時有市民入內。（羅君豪攝）

市民陳先生因父母居住大廈有確診個案，而自己經常前往探望兩老，加上太太剛懷孕，為求安心，一家四口今早到中心接受檢測。他認為，病毒不會因過年而「休息」，因自己曾到「疫廈」，對於到訪親友家中拜年卻步，今年會響應政府呼籲網上拜年，日後見面再補送禮，又認為今年街上沒有新年氣氛。

市民王先生表示，自己平日「四圍去」，因踏入牛年，特意來檢測求安心，會待明日有陰性檢測結果，確保安全後才會探望親友拜年，並盡量做足清潔，「費事害親戚啦」。

余小姐︰初一檢測感覺不太吉利 為上班都接受檢測

在安老院工作的余小姐則表示，曾掙扎是否在今日大年初一做檢測，但網上預約時，發現不少時段已滿額，儘管自己認為初一檢測「不太吉利」，但明日有結果即可上班，故都要先做檢測。她說，今日主要慶節活動，是與子女在家中煮飯度過佳節，休息日仍會拜年，認為親友聚會難以避免一同用膳。

有市民年初一穿工作制服，結伴去做檢測。（羅君豪攝）

餐飲業員工應公司要求接受檢測

在西餐廳任兼職的郭小姐表示，因應政府有意放寬晚市堂食，公司要求員工自行去檢測，故今日提早起身到中心採樣，其後再去上班。她認為，每14日檢測一次相當麻煩，工作時執檯雖會戴手套及加強清潔，但未見餐廳再新增防疫措施，坦言擔心從食客感染。

在火鍋店從事樓面工作的梁先生認為，14日一檢安排「OK」始終可保障大家，而客人數量多，難以要求全部食客強制檢測，只能「做好自己」。他說，農曆新年期間，只有一天假期，明日仍要上班，故今午會去親戚家中拜年。對於政府呼籲平靜過年，他認為，長輩不懂用視像通訊，只能縮短拜年時間及避免除口罩。

本身是學生、同樣在餐廳任兼職的歐陽小姐，因應公司要求去檢測，加上本身家人不在港，故會獨自度過農曆新年，沒有拜年活動。她笑稱，過年最主要活動，是留在家中「做report」。