牛年新年｜限聚令下無法團拜　酒樓冷清　經理料生意額只餘3成

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-12 15:52

大年初一，以往不少市民都會與家人到酒樓飲茶相聚拜年，但疫情下政府呼籲市民減少外出及避免與非同住家人相聚，在限聚令下，酒樓每枱只能容納兩人，枱與枱亦要有1.5米距離，今早（12日）所見，位於旺角的倫敦大酒樓場面頗為冷清，入座毋須輪候座位，有食客直言，入座不但毋須輪候，連座位都可以任揀。 酒樓經理直言，今年酒樓照常營業，但限兩人一枱，無法團拜令飲茶客大減，料生意額大減至只有往年約3成。

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「完全不用等位，任我坐」

倫敦大酒樓在旺角設有三層，以往新年座無虛設，但今年人流疏落，至中午時份仍有不少「吉枱」。因疫情無法與家人團拜的食客吳太說，今年無法繼續60多年來四代同堂團拜的傳統，只能與丈夫飲茶，沒想到「完全不用等位，任我坐。」

食客吳太說，無法繼續60多年來四代同堂團拜的傳統，只能與丈夫飲茶，沒想到「完全不用等位，任我坐。」（歐嘉樂攝）

二人限聚入坐七成 生意僅餘三成



經理譚文說，今年照開3層，但配合政府要求，人流大減，估計生意應只餘往年的三成，「年初一是中國人大節日，都會見面交流，但限兩人，聚會大減，往年不少人會團拜，今年不得......兩人套餐與十二人差好遠」。

他直言生意難與往年相比：「差好遠，往年訂座是座無虛設，現時疏疏落落，坐得七成。」他期望初七可開晚市，可恢復至平日約4成生意，由於不少客人是長者，會安排員工協助及教客人掃「安心出行」二維碼，又或紙筆紀錄資料。

倫敦大酒樓經理譚文說，今年照開3層，但配合政府要求，人流大減，估計生意應只餘往年的三成。（歐嘉樂攝）

副部長：「我們都要輪流放無薪假」



張副部長亦表示，受疫情影響，不少長者客避免外出，即使限聚令下，已限制人客數目及每枱人數，仍未能坐滿，毋須訂位：「今年一定差好多，好疏落，枱與枱要隔1.5米，老人家又唔敢外出，年糕有照賣，但消費少好多。」

她相信今年客人及生意額只有以往約三份一，「今年一上來就有位，往年好多客訂位，3、4、5樓都爆棚，今年只有三分一，我們都要輪流放無薪假」。