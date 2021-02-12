增24宗確診個案　9宗源頭不明創一周新高　陳肇始未否定再封區

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-12 17:41

第四波疫情持續，衞生署今日（12日）公布新增24宗個案，累計增至10,756宗。當中18宗為本地個案，9宗感染源頭不明，創一周新高，今日暫有10宗初步確診。被問到初七（18日）後會否再有圍封行動，食衞局局長陳肇始指，會繼續評估不同大廈、地方的風險，再決定有沒有需要採取行動。

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有教會工作者中招 源頭不明

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增24宗確診個案，6宗輸入個案，18宗為本地個案，年齡介乎6歲至68歲 ，涉10男14女，當中9宗源頭不明，另外9宗有關連。當中，不明源頭個案宗數反彈，創一周新高。

張指，在無源頭個案中，包括退休人士、家庭主婦、教會工作人士、文職人員等，另外三人從事工程業，一名工作人員曾在本月6日，去過灣仔道一個工程視察。另外，亦有環境工程師，曾於何文田忠孝地盤工作，部分密切接觸者需送院檢疫。

2月2日，身穿防護衣的人員在佐敦工作。當日政府一日圍封3區，包括天水圍、佐敦及深水埗多棟大廈。（盧翊銘攝）

陳肇始：會繼續評估不同大廈、地方風險

有記者問及，如初一至初七疫情沒太大變化，防疫措施又放寬了，之後會否仍有圍封行動。食衞局局長陳肇始指，封小區或封大廈是其中一種強制檢測，期間將時間壓縮，要求市民在家等結果才外出，會繼續評估不同大廈、地方的風險，再決定有沒有需要採取行動。陳又指，封區是其中一項檢測策略，當局亦有發出強檢公告，只要大廈出現無源頭確診，都要強制檢測，目的是為及早找出確診者，「早隔離，早治療」。



適逢新年假期，大批市民到郊野遊玩、行山，陳肇始提到，政府多次呼籲市民減少外出，或縮短外出時間，及減少不戴口罩的活動，望大家都出一分力，如聚集人數太多，執法人員會依法處理。

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▼牛年初一（12日）市民檢測▼