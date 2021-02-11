新冠肺炎｜民政總署指已為逾百幢大廈加強清潔　下月再增70幢

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-11 21:17

本港疫情未止，第四波疫情更接連有多幢舊樓及三無大廈爆疫，部分樓宇須納入強制檢測公告，民政事務總署今(11日)表示，自上月25日至今，已為超過140幢大廈加強一次性的清潔服務，當中約一半為三無大廈，預計於本月底可為另外約70幢有需要的大廈提供服務。發言人又指，在過去一年多疫情期間，已為超過2,200幢三無大廈提供約4,500次清潔服務。 翻查資料顯示，截至2019年底，全港約有5,300幢三無大廈，即仍有逾半未獲加強清潔安排。

本港有多幢單幢式唐樓，部分屬於三無大廈，一直缺乏妥善管理。(資料圖片)

民政事務總署總結過去一年多為舊樓及「三無大廈」呈即沒有成立業主立案法團或任何居民組織，亦沒有聘用物業管理公司的大廈提供的清潔支援服務。

民政總署表示，一直透過不同安排，包括「地區主導行動計劃」，為有需要的舊樓，包括「三無大廈」，按實際情況提供一次性的清潔服務，並呼籲他們保持環境衞生。

發言人表示，在過去一年多疫情期間，民政總署及地區民政處加強了為舊樓及「三無大廈」提供的清潔支援服務，共同抗疫。在2019年12月至今年2月7日期間，為超過2,200幢「三無大廈」提供約4,500次清潔服務。

近日疫情持續，部分大廈更有確診個案或被納入強制檢測公告內。有見及此，民政總署自1月25日起為有需要的大廈加強相關一次性的清潔服務，至今已為超過140幢大廈，當中約一半為「三無大廈」提供服務，預計於2月底可為另外約70幢有需要的大廈提供服務。此外，地區民政處亦會聯絡有確診個案或被納入強制檢測公告的大廈的管理組織，提醒他們加強大廈清潔，自疫情爆發至今已聯絡相關大廈管理組織超過7,900次。

發言人指，各區民政處亦已分別致函區內法團，提醒他們加強大廈清潔工作，如大廈有確診個案，法團或物業管理公司應遵從衞生防護中心發出相關指引，為大廈進行清潔和消毒。