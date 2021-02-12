屯門醫院32歲男病人初一早上擅離病房　離奇倒臥路邊　搶救後不治

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 20:21

屯門醫院一名男病人今日（12日，年初一）早上自行離開病房後，其後被發現倒臥醫院附近的路邊，病人獲護送返回急症室，搶救後最終不治，由他被發現至死亡，僅2小時。屯門醫院會成立委員會調查事件經過，並在8星期後交報告，個案亦會轉交死因裁決官跟進。據了解，該死者有長期病患並入住內科病房，懷疑他跳樓自盡。

由離開病床至死亡僅2小時

屯門醫院晚上公布，一名32歲男病人昨日（11日）入住屯門醫院，病房人員今早8時曾派藥及早餐予病人，但8時半左右發現病人不在病床，於是立刻聯絡醫院管事搜尋。數分鐘後，醫院管事接獲通報，指一名身穿病人服的男子倒臥距離醫院數分鐘步行路程的路邊。

屯門醫院馬上派員到場並報警，證實該名男子為自行離開病房的男病人，醫護人員由現場護送病人返回急症室搶救，至10時35分證實死亡。

消息：死者有長期病患 疑院內輕生

據悉，該患者本有長期病患，入住屯門醫院的內科病房，倒臥後被發現地方不近馬路，相信是他走到附近地方跳樓自盡。

屯門醫院對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，亦會成立委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告，有關個案已轉交死因裁判官跟進。

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