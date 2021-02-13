強制檢測大廈｜賓館林立美麗都大廈上榜　東涌東環5A座居民強檢

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-13 00:25

食衞及衞生局年初一（12日）晚上就強制檢測公告刊憲，有9幢大廈納入強制檢測，其中一幢為賓館林立的尖沙咀美麗都大廈。

其餘8座大廈分佈港九新界多個屋苑，包括：馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 、元朗遠東發展元朗大廈 、九龍塘映月臺 B 座、黃埔花園銀竹苑2 座、大埔廣福邨廣智樓 、東涌東環5A座 、薄扶林碧麗苑及龍九龍城豪門。並無因污水報告對病毒檢測報告呈陽性而被納入強檢名單報告。

一名42歲確診女病人居尖沙咀美麗都大廈。（資料圖片）

現時在全港所有地區，如有住宅，包括商住兩用大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。此外，針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

港府表示，會將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》作出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士接受病毒檢測，名單與衞生防護中心年初一疫情記者會公布一樣。

居民及訪客最遲下周二接受檢測

任何在1月30日至2月12日期間曾身處任何以上所列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月16日（下周二）或之前接受檢測。受檢人士若在2月10日至2月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府於今日（13日）會在黃大仙石鼓壟道遊樂場及大埔廣福邨增設流動採樣站，位於佐敦官涌體育館及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站，均會延長服務日期至2月16，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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