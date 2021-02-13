政府修訂入境條例惹爭議　保安局：只要求抵港航班交資料

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-13 20:34

立法會正審議《2020年入境(修訂)條例草案》，政府指是為了改善免遣返聲請的審核程序，加強在執法、遣送和羈留方面的工作。惟當中修訂草案的第3條，建議在《入境條例》加入第6A條，要求提供乘客或乘組人員資料或數據予入境處處長，並指示某運輸工具不容許運載某乘客，引起大律師公會關注，並於前日(11日)向立法會提交意見書，指《基本法》保障香港人的出入境自由，認為修例無列明在甚麼情況下，入境處處長才行使特殊權力，擔心權力變得不受制約。

保安局回覆指，條例草案下的附屬法例將擬議預報系統的目的，是要求來港而非離港航機提供乘客資料，不影響香港居民出入境自由有任何影響，對大律師公會就有關條文觀點未能正確反映條文目的和事實，引起不必要誤解感到失望。

立法會正審議《2020年入境(修訂)條例草案》建議在《入境條例》加入第6A條，要求提供乘客或乘組人員資料或數據予入境處處長，並指示某運輸工具不容許運載某乘客，引起大律師公會關注。(余俊亮攝/資料圖片)

條例草案建議加入的第6A條(1)分兩部分，a項指入境處處長可就「關乎某運輸工具、其乘客或其乘組人員的資料或數據，訂定條文」，而b項則賦權予入境處處長可，「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員。」第6A條中，雖有指明是規定或規管「在香港境外作出的作為或發生的事宜」，但條文明文上未見明顯提及只要求來港航班而非離港航班。

保安局發言人稱，條文是為了履行香港在《國際民用航空公約》下的國際責任，並指出《公約》要求所有成員推行預報旅客資料系統，航空公司的航機起前，須向目的港的出入境管制機關提供所有乘客機組人員資料，現已有超90個國家推行，包括歐盟成員國及美加等地。

發言人指，一般做法，政府在主體法例中訂明的賦權條文會「較為概括和簡短」，然後再於擬備的附屬法例訂明具體細節和清晰條文。新聞稿指，入境事務處正制定有關預報旅客資料系統的運作詳情，過程中會參考國際民用航空組織的有關指引和各地實施經驗，亦會諮詢相關持分者意見，待立法會通過是次條例草案後，會把有關附屬法例「先訂立後審議」。

保安局指，已於立法會解說條文目的，並清晰交代有關系統及擬議條文的背景，政府會繼續通過法案委員會的討論和其他渠道，向立法會及公眾作出充分解說。

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