廉署製幼園防貪指南　500元以下禮物都禁收　家長送糕點要咁處理

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-16 00:01

廉政公署接獲涉及幼稚園的貪污投訴逐年遞減，去年收到4宗相關投訴，主要牽涉收生程序。廉署防貪處早前編製了《幼稚園運作防貪指南》，向幼稚園提供簡便防貪指引，輔以處境研究，收生評核及招標等範本，避免校方誤墮貪污陷阱。 《指南》提供錄取學生評核範本供校方參考，同時指明在取錄學生程序上需要完善的申報機制，一旦有教師與家長互相認識，便可作出適當處理避嫌。有前幼稚園校長表示，新手家長或因缺乏經驗，會向教師送禮表達敬意，提醒此舉可能已捲入貪污陷阱。

民生書院前校長、防止貪污諮詢委員會委員陳嫣虹（左）及廉署防貪處首席防貪主任陳秀琼介紹《幼稚園運作防貪指南》。（孔繁栩攝）

廉署防貪處首席防貪主任陳秀琼表示，政府在2017/18學年起，向參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供恆常資助，每年開支近70億元，由於涉及龐大公帑，幼稚園須具備更完善的防貪機制和誠信管理。

「申報咗唔等如處理咗」

陳秀琼指出，每逄收生季節，都會傳聞有家長獲得入學面試內部資料，又或聲稱與評核老師相熟，甚致捐贈送禮令子女入學，但教師一般都以為申報利益就可避嫌，「申報咗唔等如處理咗，如果無跟進行動，日後有指控就難以釋嫌。」

教師收糕點 宜即場與家長同事分享

陳秀琼續指，負責取錄工作的教師一旦與面試家長認識，可根據《指南》內「三步曲」處理利益衝突，即避免、申報及管理，「教師盡量避免參與相關工作，並向校長申報，再出作風險管理，如果真係避免唔到，校長要望多眼。」

民生書院前校長、防止貪污諮詢委員會委員陳嫣虹表示，不少新手家長缺乏經驗容易墮入法網，「家長唔係專登行賄，只係出於對老師尊重，去完旅行就送禮，其實係陷阱。」她提醒教師切勿輕易接受禮物，舉例如家長送上糕點無法婉拒，可考慮即場與家長、同事在校內分享，並上報校董會，以保障雙方，否則傳出貪污醜聞，將會影響校譽。

就學校維修改善工程，陳秀琼指不少教師對此「投晒降」，有教師曾找裝修公司實地視察並提出建議，然後將建議內容複製成招標規格，陳認為做法並不理想，因為裝修公司列出的規格，有可能只有該公司才能處理，例如要特別選用某種物料，而只有該公司獨家代理，若校方管理不善，更會予人私相授受感覺。

500元以下利益可收取屬謬誤

廉署防貪處至今已向逾3,000名幼稚園校長及老師提供防貪培訓；並與約50間幼稚園的校長和老師了解其日常運作後，編製了《幼稚園運作防貪指南》，《指南》同時澄清坊間誤解，以為《防止賄賂條例》容許代理人接受價值少於500元的利益，事實上，貪污罪行並沒有就可接受的利益價值設定任何門檻或上限；至於提供食物，並不一定符合「款待」的定義，若該食物並非供當場享用，有可能屬於《防止賄賂條例》中所界定的「利益」。