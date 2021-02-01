廉署年結｜去年1924宗貪污投訴　已處理12宗反修例個案9宗涉警員

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-01 20:11

負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（1日）匯報2020年工作概況。廉署去年接獲1,924宗貪污投訴（不包括選舉投訴），較2019年2,297宗減少16%，當中有629宗投訴與政府部門有關，最多投訴與警務處有關佔約28%有173宗。 廉署去年檢控人數較前年增加14%有153人，其中5人為政府人員。廉署針對反修例事件成立的特別調查組，正處理12宗個案，其中9宗涉及警務人員。

廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌指出，去年接獲1,924宗貪污投訴，較前年下跌16%，鄧國斌認為本港貪污情況可控，投訴下跌與去年新冠肺炎期間經濟活動減少，以及市民普遍專注於其他政治、社會和經濟議題有關。

投訴政府部門警隊佔最多

去年針對政府部門投訴有629宗，較前年647減少3%，當中警務處佔最多，有173宗，較前年下跌5%，包括涉嫌受賄處理刑事案、虛假值勤紀錄、包庇等，其次是食環署，有96宗減少4%，房屋署就有37宗上升12%。

至於公營機構就有161宗投訴，較前年減少5%，接獲最多投訴為醫管局有34宗下跌19%，區議會有26宗增加44%，港鐵公司有13宗減少28%；私營機構投訴有1,134宗，依次為樓宇管理、建造業及金融和保險，分別為456宗、109宗及100宗，三者均錄得跌幅。

檢控人數增14%有153人

廉署去年檢控153人（不包括選舉投訴），較前年增加14%，定罪率維持87%，有28人因干犯輕微罪行受警誡，上升40%；有5名政府人員遭檢控，海關、教育局、康文署各有1人，其餘2人為警務處，經委員會轉介相關部門考慮紀律處分或行政處理人員上升18%，有107人。

廉署在2019年就反修例事件成立特別調查組，以處理涉及公務員的懷疑貪污個案，委員會透露，截至去年12月底，正處理了12宗與社會事件及公務員有關個案，當中9宗涉及警隊，至於「7.21元朗事件」，委員會拒絕評論調查進度，強調十分重視事件，會依法嚴肅跟進。

關注境外投票建議 廉署無執法權

就選舉投訴，廉署去年接獲850宗與區議會選舉有關投訴，超過96%屬可追查投訴，另有18宗涉及立法會選舉，17宗屬可追查。去年1人因未有提交選舉申報書檢控及定罪，2人涉輕微罪行接受警誡，17人遭警告。

對於有指政府研究容許內地投票立法會選舉，委員會認為境外選舉需要有明確監察及制度，對此表示關注，由於廉署並沒有境外執法權，如涉及違法事件，會向當地部門尋求協助。