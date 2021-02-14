范鴻齡：臨時醫院與亞博接收大部分穩定病人　冀公院服務回復正常

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-14 11:55

臨時醫院的準備工作進入最後階段，首階段將於本月底啟用。醫院管理局主席范鴻齡今日（14日）撰寫網誌稱，希望在農曆新年後，公立醫院的服務亦可以陸續回復正常。臨時醫院大大增加隔離設施的容量，連同亞洲國際博覽館社區治療設施，將可照顧大部分病情較穩定的確診病人，公立醫院可以有更大的空間恢復較正常運作模式，減低對其他病人的影響。

范鴻齡稱，希望在農曆新年後，公立醫院的服務可以陸續回復正常。醫管局在一月底接收北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）後，隨即派出醫護人員進駐中心，進行運作前的最後準備，包括演練接收病人流程及為醫療儀器進行測試等。臨時醫院設有約800張病床，第一階段的48張病床暫定在2月26日開始接收病人。臨時醫院還設有放射診斷和化驗室服務，化驗室新添置的全自動核酸檢測儀器，預計初期每日可以處理約1500個病人樣本。

范鴻齡在網誌表示，希望在農曆新年後，公立醫院的服務可以陸續回復正常。（資料圖片 / 李澤彤攝）

臨時醫院的準備工作已經進入最後階段，當投入運作後，將大大增加公立醫院隔離設施的容量。屆時醫管局轄下的隔離病床數目，將會增加至約4600張，部分確診病人會直接獲安排入住臨時醫院，連同毗鄰的亞博社區治療設施，將可照顧大部分病情較穩定的確診病人。

過去一年，公立醫院縮減了一些正常服務，以減低醫院的人流和感染風險。當臨時醫院發揮分流作用後，公立醫院將可以有更大的空間恢復較正常運作模式，重新調配更多資源到抗疫以外的服務，減低對其他病人的影響。

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另外，醫管局的醫療團隊已經為疫苗接種工作做好準備，除了會協助運作部分社區疫苗接種中心外，亦會派出外展醫療團隊到安老院舍，為合適的長者病人接種疫苗。醫管局總辦事處和不同聯網的同事，已經積極配合政府相關部門進行部署，包括規劃所需抽調的人手和工作流程等。

他表示，非常感恩公立醫院擁有優秀的醫療團隊，在過去一年默默地努力守護著所有病人，在疫情開始出現曙光之際，醫護人員將會繼續努力，照顧所有病人，直至最後一位確診病人康復出院。他希望香港會走出疫情，否極泰來，為香港帶來新氣象。

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