新冠肺炎．2.14｜增12宗確診　港台髮型師染疫　至少26人檢疫隔離

撰文： 李恩慈 王潔恩 黃偉倫 黃穎津 鍾妍 陳家怡 袁澍 林穎嫺 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-14 23:13

今日（14日）是大年初三，衞生防護中心公布新增12宗確診個案，連續兩日創第四波爆疫後單日新低，另初步確診個案大約10宗。新個案當中3宗源頭不明個案，所住的3幢大廈列強制檢測。港台髮型師確診，26人須送檢疫中心隔離。

尖沙咀美麗都大廈3名內地來港確診者均住10樓；灣仔聖雅各福群會及小童群益會錄得2宗個案。

【21:10】香港電台一名髮型師確診感染新冠肺炎，7名港台員工、5名節目主持和13名嘉賓被列作密切接觸者，須送往檢疫，包括主持泰山、潘杰寧和鄭萃雯，嘉賓則包括公民黨前黨魁余若薇和香港營造師學會會長謝偉正，後者因曾出席節目接受訪問而須隔離。



該名患者曾參與造型工作的節目，包括《早辰。早晨》、《日常8點半》、《城市論壇》和《議事論事》等7個節目。

港台髮型師確診 至少25人檢疫隔離 有嘉賓出席節目都「上榜」

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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【20:50】知情人士向《香港01》表示，疫苗接種中心最快於3月1日開始，正式投入服務，各承辦商正增聘醫護人手應付，但無規定參加的醫護要率先接種疫苗。

新冠疫苗｜消息：社區疫苗接種中心3月1日起運作 承辦商增聘人手

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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【20:05】政府正式刊憲，馬鞍山錦英路 6 號富寶花園第 1 座、葵涌打磚坪街 1-25 號寶星中心 A 座、將軍澳運亨路 1 號新都城第 1 期 1 座，上述三座大廈都要列入強制檢測公告，即任何在2月1日至2月14日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月16日或之前接受檢測。

海傍人頭湧湧，有人手持花束，與愛侶攜手漫步海濱長廊。（鄭子峰攝）

【18:40】今日（14日）是一年一度的情人節，適逢撞正農曆新年初三「赤口」，不少市民都趁假期與愛侶相約共度佳節。有市民選擇到酒店staycation與伴侶甜蜜相伴，也有市民攜手到尖沙咀海傍散步，喁喁細語，互訴衷腸。

不過，情人之間日常小有口角亦在所難免。有情侶笑稱今天已經「嗌完交」，男友已成功氹回女友；也有情侶稱相處之道重在互相遷就，坦誠心意。

情人節逢年初三赤口 情侶即嗌交：已經氹返 之後咪唔會再嗌囉

港台確診髮型師住富寶花園一座 住戶須強制檢測：新年流流唔好彩

【16:58】被問到港台髮型師確診，其密切接觸者的檢疫準測，歐家榮解釋，該髮型師所在的化妝間面積約300-400呎，可以容納20-30人在內，工作用風筒、噴髮型膠可以產生氣霧，所以界定3類人是密切接觸：沒有口罩，整過頭，還有同一工作的人士。歐家榮指，現時科學未證實非自己有氣霧會否傳沬，但要審慎，因為香港抗疫去到關鍵階段。

新冠肺炎｜新增3幢強制檢測大廈 將軍澳新都城1期1座上榜

【16:45】小童群益會出現2宗相關個案，其中1名灣仔聖雅各福群會社工， 2月7日發病，和一宗個案2月3日在小童群益會開過會、開過工作坊。其中一人住將軍澳新都城1期1座，大廈將要強檢。

尖沙咀美麗都大廈3宗是與之前患者有關連個案，包括2宗為昨天初步確診，還有一宗檢疫中心發現，全部都是內地來港人士，去年7-10月抵港；另美麗都一宗是馬來西亞來港的非本地人士。這4個案，3名內地人住10樓，涉2單位及馬來西亞人住7樓涉1單位。

今增12宗確診3宗無源頭 港台髮型師居富寶花園 26人須檢疫

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。

今日新增12宗確診個案，#10769-#10780，其中2宗輸入，#10769為土耳其抵港的機師，#10773為印尼抵港的外傭。

3名源頭不明患者：港台髮型師確診，家住馬鞍山富寶花園一座。另一名46歲男子確診，住土瓜灣道267號；元朗一名32歲女文員確診，住葵涌打磚坪街寶星中心A座，3幢大廈須強制檢測。

【15:57】今天（14日）為年初三赤口，不少市民到沙田車公廟參拜。廟方於下午3時35分公布，輪候人數太多，即將「截龍」，呼籲未出發的市民今天請勿前往，選擇其他日子參拜。早上車公廟入場人數一度達至上限，需要輪候3小時才能入場，警方在廟門口實施人流管制。

相關新聞:車公廟｜初三赤口輪候善信太多將「截龍」 呼籲未出發市民勿前往

▼年初三兼情人節 尖沙咀愛侶一對對▼

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▼年初三赤口及情人節 市民到花墟買花▼

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▼年初三赤口及情人節 車公廟人頭湧湧▼

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【11:55】臨時醫院的準備工作進入最後階段，首階段將於本月底啟用。醫院管理局主席范鴻齡今日（14日）撰寫網誌稱，希望在農曆新年後，公立醫院的服務亦可以陸續回復正常。臨時醫院大大增加隔離設施的容量，連同亞洲國際博覽館社區治療設施，將可照顧大部分病情較穩定的確診病人，公立醫院可以有更大的空間恢復較正常運作模式，減低對其他病人的影響。

范鴻齡：臨時醫院與亞博接收大部分穩定病人 冀公院服務回復正常

【11:43】消息指，本港今日新增少於15宗新冠肺炎確診個案。

▼年初二昂坪．市民摸牛賞花▼

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▼年初二東涌及昂坪．人潮逼爆▼

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▼年初二昂坪．不見大佛照參拜▼

2月13日年初二，大批市民湧到昂坪，可惜天壇大佛正圍封維修，但無礙市民上香祈願。（梁鵬威攝）

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▼年初二東涌及昂坪．紅噹噹慶新年▼

2月13日年初二，大批市民湧到東涌和昂坪。紅色是新正頭代表顏色，有市民特別穿上一襲紅色衣服應節。（梁鵬威攝）

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▼牛年初二 沙田車公廟求籤祈▼

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【00:30】香港電台形象設計組一名髮型師確診，港台表示，共有7名員工、5名節目主持及7名嘉賓共19人被列作密切接觸者，需進入隔離營接受檢疫，據悉節目主持鄭萃雯已收到衞生防護中心通知列為密切接觸者。

港台指，染疫員工負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。

【00:05】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，大埔及油尖旺區佔最多，各涉及三幢大廈。

早前納入強制檢測名單的太和邨愛和樓今日再增一宗確診，累計有7宗個案；同邨的麗和樓亦增一宗，至今有2宗個案。

另外，油麻地上海街286號、華源大廈C座、荃灣龍華樓、黃大仙嘉喜大廈及港島英迪格酒店為新「上榜」的大廈。

確診大廈｜大埔油尖旺最多 各有三大廈上榜 愛和樓累計7宗個案

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者訪的食肆及處所名單，該名患者除龍蟠苑商場外，更曾到訪另外3個地方，包括荷里活廣場。

而另一宗源頭不明個案則曾到訪油麻地永安九龍中心的聯邦金閣酒家，為今日唯一一家上榜食肆，他亦曾到高鐵西九龍站任保安。

確診食肆｜聯邦金閣酒家上榜 有患者曾到荷里活廣場、高鐵西九站

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