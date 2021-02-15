可重用口罩實測｜用家：布口罩易潔快乾評分最高　環團促檢視規格

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-15 00:00

新型冠狀病毒肺炎疫情下，口罩成為日常生活不可缺少的一環，然而大量即棄口罩變成廢物，恐污染環境。環保團體綠領行動1月舉辦可重用口罩試用活動，邀請六位市民試用三款市面有售的可重用口罩至少12日。 六位參加者中有四人均指會於試用後，繼續使用可重用口罩。有參加者認為，可重用口罩與即棄口罩有90%相似，更能調較耳帶，平均價格亦與即棄口罩相若。亦有參加者在試用前覺得清洗可重用口罩十分麻煩，但發現只要在回家清潔雙手時，同時清洗可重用口罩，亦十分方便。 綠領行動促請政府相關部門檢視現時市場上可重用口罩的規格，並制定可重用口罩的場合指引；而消費者委員會等機構亦可為大眾提供可重用口罩的調查數據，增加市民對可重用口罩的信心。

疫情期間香港共消耗20億個即棄口罩

綠領行動早前估計，本港市民在疫情期間共消耗20億個即棄口罩。為讓市民更深入了解可重用口罩的特性、與即棄口罩的分別，以及探討以可重用口罩代替即棄口罩是否可行，綠領行動上月舉辦可重用口罩試用活動，邀請6位市民試用三款可重用口罩，期間每人每日填寫一份簡單表格，紀錄每日使用口罩的體驗。

在六位參加者中，有四人表示會於試用後繼續使用可重用口罩。而三款測試口罩中，以布口罩的普遍評分最高，主要是因方便、易潔及快乾等，亦是最接近即棄口罩。

參與試用的設計師馮先生疫情初期曾試用布口罩，惟布料不舒適最後放棄。然而因越來越多報道指即棄口罩被隨處丟棄，危害生態環境，故決定再嘗試更多可重用口罩。他認為可重用口罩與即棄口罩有90%相似，更能調較耳帶。清洗亦很簡單，只要在回家後用梘水清洗，然後晾乾即可。馮又指，即使試用活動已結束，現時已習慣每日使用布口罩，亦會向朋友推介。

從事教育工作的莫小姐同樣較喜歡布口罩，她認為布口罩可更有效避免臭味及水氣積聚，亦更舒適。她又指布口罩快乾：「我晚上9時清洗，翌日早上6時返工基本已乾透」。

現職測量師的陳先生則指，在試用前覺得清洗可重用口罩十分麻煩。但試用後，發現在回家清潔雙手時，同時清洗可重用口罩，麻煩程度較想像中低。但陳先生較喜歡用更換濾芯的矽膠口罩，亦曾用噴水機測試，發現沒有射穿濾芯，認為防護能力不錯。

綠領行動總幹事何漢威指，現時不少民間團體或社福機構都會派發即棄口罩，他呼籲可改為派發高規格的可重用口罩。政府相關部門亦應檢視現時市場上可重用口罩的規格，並制定可重用口罩的場合指引；而第三方的關注消費權益機構如消費者委員會，亦可為大眾提供可重用口罩的調查數據，增加市民對可重用口罩的信心。

綠領行動指將免費送出20個可重用口罩，市民只要追蹤綠領行動MeWe專頁及參與綠領行動交流會，即有機會免費獲得，詳情今日（15日）於社交媒體公布。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼