新冠肺炎｜何栢良：可重用口罩設計關鍵　需配合到不同面型

新冠肺炎疫情持續，政府將全民派發可重用口罩。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）在港台節目表示，除了大家注重的過濾效果外，口罩設計相當關鍵，強調每一個人面型不同，「有學生，有小朋友，有老人家」，加上布質有彈性，兩、三層物料比起一般口罩重，較容易滑下，故要留意設計方式，不然佩戴不妥，效果有很大折扣。另外，他料若使用已知有效物料製作可重用口罩，相信功能不太大問題。

何栢良說，假日在基層地方如深水埗、長沙灣，仍發現有長者沒戴口罩，而以布、膠袋掩面。現時港人對口罩仍有一定需要，尤其當學校開始復課、市面復工。



至於在可重用口罩清洗方面，他認為飯後應該更換，「返工三、四個鐘已經好污漕」，最理想是先消毒半小時，再以肥皂清洗。但他表示，明白政府數量有限，認為可先一人派一個，「起碼可多個選擇」。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

對於14日零確診，他指情況令人「鼓舞」，相信短期內會有證據顯示，本地傳播鏈已中斷。他指，現時香港有四大類主要措施，分別是邊境限制、主動檢測、戴口罩、社交距離措施，前三種是源頭措施，「前三方面如果持續做得好，又有14日無感染」，可考慮放寬。



他指，現時有消息放寬至8個人，認為是合適、安全。另外，若直至本月17日本地仍是零感染，已達到連續28日的要求，若政府有強制措施要求市民戴口罩配合，限聚令等保持社交距離措施可取消。