葵涌消防局隊目初步確診　病發後食成藥飲感冒茶　拖足10日才求醫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-15 18:44

本港疫情逐漸回落，今日（15日）確診個案更跌至「個位數」，初步陽性個案亦少於10宗，當中源頭不明個案約有3人，包括一名葵涌消防局的消防隊目。衞生防護中心露，該名染疫消防隊目於2月3日有病徵後，只自行服藥及飲感冒茶，病發逾十日才求醫，他亦到過去年中爆發疫情的青衣南消防局替更。衞生防護中心指，消防局屬高危傳播場所，暫時有20名同事列為密切接觸者須檢疫。

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3宗感染源頭不明的初步確診個案，包括一名居住元朗的53歲葵涌消防局消防隊目，他2月4日出現上呼吸道病徵，自行食成藥及飲感冒茶但病徵持續，2月10日上午為最近上班日，昨日（14日）求醫博愛醫院急症室後，轉送屯門醫院。他主要在葵涌消防局工作，傳染期內即2月9日，曾到過青衣及青衣南消防局替更，後者去年7月曾爆發疫情，累計有4人確診。

至少20名同事要檢疫

該消防隊目潛伏期內到過元朗合益街市，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，當社區有火警或其他事故他都要出動，但不清楚他有無參與政府早前的封區檢測行動，亦未找到其感染源頭，現時仍然調查該個案，暫有20名同事被列作密切接觸者，包括同組及共用更衣室同事。

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歐家榮表示，消防局員工需要共用更衣室、工作期間亦多接觸，屬高危傳播場所，之前青衣南消防局都有爆發，已經建議葵涌消防局徹底清潔，員工做檢測。至於消防員病發初時自行食成藥，衞生防護中心總監林文健不建議，因為可能令患者延誤醫治及檢測，任何輕微病徵都應即時求醫及檢測。

石籬二邨石怡樓8歲女童染疫 居確診者隔離屋

另外兩名初步確診的無源頭個案，歐家榮指一人為住石籬二邨石怡樓高層單位的8歲女童，該廈早前有確診個案，2月11日被納入強制檢測範圍，今日或之前要完成檢測，女童昨日的檢測結果呈陽性，其鄰居有3人早前確診，但兩戶互不相識無接觸，女童家人亦呈陰性，未見兩戶有流行病學關係，故暫列女童為無源頭個案。由於女童一直沒有回校，故沒有學校或教職員及學生需要強制檢測。

歐家榮估計，女童可能是接觸帶有病毒的環境後，觸摸眼睛而感染。

餘下一名無源頭患者為鑽石山鳳鑽苑39歲家庭主婦，她2月9日不適，之後主要逗留家中，2月13日病情惡化，到普通科門診求醫，昨日交回深喉唾液樣本並對新冠病毒呈陽性，若她明天確診其大廈居民都要強制檢測。她間中會到鳳德街市。