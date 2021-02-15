新年人頭湧湧多聚會　梁子超：反彈屬預期內　初八確診數成關鍵

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-15 15:25

新冠肺炎疫情近日趨緩和，政府多次呼籲市民繼續減少外出，但在農曆新年假期下，市民少不免拜年聚會，或是外出遊玩。呼吸系統專科醫生梁子超今日（15日）表示，雖然新年前疫情開始緩和，但現時仍「打橫行」，未算非常平穩，預料疫情或會反彈，大約初八、九（19、20日）見到個案上升，不過幅度視乎未來數天的聚集情況，以及放寬社交措施後，會否出現混亂。

▼年初四長洲人頭湧湧▼

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農曆新年期間，不時可見四處人頭湧湧，而且市民亦四出拜年。梁子超表示，假期後出現反彈屬預期之內，即使過年前確診數字回落，但近日情況仍是「打橫行」，而且未到平穩階段，估計大約初八、九，會開始出現反彈。至於反彈幅度，他表示須看未來數天市民的聚集情況，尤其初七（18日）政府將放寬晚市堂食，以及重開部分場所。

梁子超預料，初八、九疫情出現反彈。 (資料圖片／林若勤攝)

雖然現時仍未開放晚市，但新年時不少市民外賣盆菜團年。對於食盆菜會否出現如之前的「打邊爐群組」，梁子超表示，盆菜本身並不特別高危，但由於各人近距離除下口罩進食，較易有飛沫傳播接觸。他續稱，雖然部分家庭會使用公筷，但提醒應該每人各有一對公筷，而非全部人只共用一對，否則雙手或接觸到其他人飛沫。

政府要求即將獲放寬限制的場所，如食肆等，所有職員定都須定期接受檢測。梁子超表示，昨日已見檢測站出現人潮，認為政府應增加檢測地方，加強檢測能力，方便市民接受檢測，以免確診出現滯後情況。

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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至於放寬後，會否令疫情反彈幅度更大，梁子超表示重開晚市並非問題，但如果食肆過於擠迫，甚至出現「報復式」消費，人流大增，風險就較大，即使採用「安心出行」等程式，但由於確診時間有滯後，出入同一場所的市民，亦在獲通知前已到訪其他地方，認為程式作用不大，希望重開場所時不會產生混亂，並建議政府等待疫情相對穩定時，再考慮是否進一步讓餘下處所愎業。

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