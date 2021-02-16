本地遊料最快3月重啟　「賞你遊香港」或加碼倍增至2萬個名額

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-16 17:22

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府早前宣布年初七（18日）起或放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。旅遊界業亦有消息指，本地遊最快於3月重啟。旅遊業界立法會議員姚思榮今日（16日）表示，早前廣受市民歡迎的「賞你遊香港」計劃或會加碼，最少資助100間或以上旅行社，共提供2萬個或以上名額，較去年推出時倍增。而旅發局今日亦表示，正與業界商討計劃，詳情容後公布。

姚思榮料3月重啟 指政府的態度較以往積極

早前，政府曾撥款1億元資助旅行社舉辦「綠色生活本地遊」，申請條件須包含綠色旅遊元素，每個名額並補助200元，獲400多間旅行社參與。姚思榮表示，隨著疫情逐漸緩和，政府亦準備放寬食肆的防疫措施，故業界均希望盡快恢復「綠色生活本地遊」。他透露，業界於農曆新年前，曾向政府反映意見，獲得會盡量配合的回應，因此估計接下來3月本港將可恢復本地遊，「態度上係比以往積極。」

姚指，香港旅遊業議會已向旅遊事務署提出建議，當局回應指與食衞局及其他相關政府部門商討。他認為，本地旅行社普遍支持旅議會的《本地遊防疫承諾》，同時去年11月初本地遊短暫成行時，業界已遵守該承諾已有一段時間，「大家都會知點樣做。」他亦估計，屆時或再多約200間旅行社，加入「綠色生活本地遊」。

姚思榮估計接下來3月本港將可恢復本地遊，指政府的態度比以往積極。（資料圖片／羅君豪攝）

本地遊或新增「安心出行」

不過有消息指，是次本地遊復團將新增3項指引，包括團員在旅遊巴、食肆及景點掃描「安心出行」，或選擇登記個人資料。姚思榮認為，旅客在報團時，基本上已經提交個人資料，相信市民不會過於抗拒。

此外，旅發局亦曾撥款500萬元推出「賞你遊香港」活動，資助50間旅行社辦本地遊，每接待1名團友可獲500元補助，共提供1萬個名額。當時市民只須在本地的實體店舖消費滿800元，可申請1個本地遊行程，惟去年12月初疫情再度爆發而暫停。姚思榮指，「賞你遊香港」於本地遊復辦後或會加碼，最少資助100間或以上旅行社，共提供2萬個或以上名額。

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旅發局︰「賞你遊香港」詳情容後公布

而旅發局今日亦表示，鑑於「賞你遊香港」活動受港人歡迎，當社交距離措施陸續放寬後，旅發局將推出新一輪活動，將計劃延伸至酒店業，活動將參考上一輪的模式，希望能鼓勵本地消費。但旅發局指，正與業界商討計劃，詳情容後公布。

旅發局指，會於世界各地的市場繼續宣傳，維持香港的國際曝光，冀旅遊重啟時，旅客會盡快重臨香港。旅發局亦公布最新的數據，1月初步訪港旅客數字約4,370人次，按年下跌99.9%。