新冠肺炎｜傳最快3月重啟本地遊　旅遊業：出團時願配合防疫要求

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-16 11:51

新冠肺炎疫情緩和，部分場所有望重開。有報道引述消息指，本地旅行團最快3月初可重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今早（16日）於電台節目表示，新年前已大力向政府建議復辦「本地遊」，希望當局能盡快放寬限制。他續指，業界願意配合政府的防疫措施，包括要求旅客出入景點時，使用「安心出行」應用程式。不過他亦坦言，如業界未能獲得政府資助，本地遊本身利潤微薄，幾乎等同「白做」，冀能盡快通關。

《星島日報》今日引述消息報道，指本地旅行團有望最快約3月初重推，旅發局會推新一輪「賞你遊香港」計劃，旅行社亦可申請「綠色生活本地遊」資助。另外，政府會要求團友在旅遊巴、食肆及景點掃描「安心出行」二維碼，或者登記資料；導遊、領隊及旅遊巴司機亦須每14天檢測一次。

對於重啟本地遊的消息，姚柏良於港台節目《千禧年代》表示，新年前已大力建議復辦本地遊，希望在恢復外地旅遊前，可讓業界恢復工作，「好過冰封郁得無得郁」。他續指，香港不乏美境，疫情下不少市民都有郊遊，而旅行社的本地團正可提供專業導賞服務，吸引市民參與。

姚柏良表示，業界願意配合政府的防疫措施，包括使用「安心出行」程式。（資料圖片／盧翊銘攝）

姚柏良表示，業界願意配合政府的防疫措施，包括使用「安心出行」程式、旅遊巴上旅客要於固定座位就座，導遊定期接受病毒檢測等。不過他亦坦言，本地遊利潤微薄，本身在全港1,700多間旅行社中，只有約400間有參與本地遊計劃，重啟本地遊對整體業務幫助不大，希望屆時政府確會提供資助，否則本地遊幾乎等同「白做」。