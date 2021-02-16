增20宗初步確診　初七照放寬措施　陳肇始：會監察長假期後情況

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府早前表示，放寬飲食業界限制措施有兩大前提，包括疫情無大變化、業界要遵守防疫規定，不過今日（16日）仍錄得約20宗的初步確診個案。

​食物及衞生局局長陳肇始今公布，初七起放寬多項社交距離措施。她指，現時疫情有所緩和，個案已逐漸下降，加上不明源頭個案亦減少，認為有空間放寬，又強調會密切監察長假期後情況，如疫情反彈，並會有風險，會再審視現行措施。

食物及衞生局局長陳肇始表示，本周四（年初七）起放寬食肆堂食。室內及室外體育館、健身中心、美容院及按摩院、戲院、主題樂園等重開。食肆堂食恢復晚市4人一枱，營業時間至晚上10時。浴室、派對房間、卡拉OK、酒吧、夜總會／夜店、天九麻將館、泳池都未能恢復營業。

食物及衞生局局長陳肇始表示，本周四（年初七）起放寬食肆堂食。（李澤彤攝）

▼2月18日年初七起　晚市堂食須使用安心出行▼

+4
+4
+4

她指出，近期本地確診個案處於低雙位數字，甚至單位數字，源頭不明個案都有下降趨勢，而參考香港大學公共衛生學院數據，即時傳播率0.6，即一人傳染不足一人，經過風險評估後，認為有條件逐步放寬社交距離措施，一方面重啟經濟活動，希望市民生活有序恢復。

陳肇始強調，現時疫情有所緩和，但在長假期過後，仍要相當小心，審視疫情會否反彈，目前數據顯示可以放寬，故未來需要密切豎察，要逐步、有序放寬社交距離措施，「不能全部處所放寬」，需以「風險為本」。她指，明白業界訴求，希望下一階段逐步考慮。

▼疫情趨緩　年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

+13
+13
+13
新冠疫苗｜初七料放寬晚市堂食　陳肇始考慮顧客須接種疫苗
增24宗確診個案　9宗源頭不明創一周新高　陳肇始未否定再封區
科興疫苗｜陳肇始︰政府已如火如荼安排接種計劃　一定信專家建議
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。