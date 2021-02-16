食環署農曆新年間巡查處所　檢控涉違規28人　4人違限聚令遭罰款

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-16 20:55

食物環境衞生署於農曆新年假期期間就防疫規例，加強嚴厲執法，過去四天在各區加強巡查，並與警方在多區採取聯合行動。署方巡查逾3,000間處所，向28名涉嫌違反《規例》的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序。食環署亦向4名違反群組聚集規定的人士，處以定額罰款。

食環署於農曆新年間巡查逾3,000間處所，向28名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序。（資料圖片／余俊亮攝）

連同與其他部門的聯合行動，食環署於過去四天農曆新年長假期共巡查逾3,000間處所，包括2,650間餐飲處所和420間其他處所，向28名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序。相關處所涉及在下午6時後提供堂食，桌子之間的距離或分隔不符合規定，處所人士沒有佩戴口罩，同坐一桌人數超出上限，或表列處所按指示沒有關閉。食環署亦向4名違反群組聚集規定的人士發出定額罰款通知書。

政府提醒餐飲業務及表列處所負責人須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章的規定及指示，而市民在光顧餐飲處所時亦須遵守防疫規例和限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

若餐飲業務或表列處所負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》第599G章而被定額罰款5,000元。此外，在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》第599I章被定額罰款5,000元。

食環署強調會繼續加強執法和宣傳，加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動。

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