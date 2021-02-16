籃球場、足球場、體育館等周五重開　公眾泳灘、燒烤場繼續關閉

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-16 22:30

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，康樂及文化事務署今日（16日）宣布，籃球場、足球場、博物館及體育館等，將於周五（19日）重新開放，然而公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場等則繼續關閉。不過，科學館等會繼續暫停開放。 康文署指，使用者在進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

▼大部分重開康文署處所▼

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▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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康文署今日宣布，更多康樂和文化場地將於周五重新開放，包括體育館、香港壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）、運動場（用作田徑活動）、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、繩網陣、水上活動中心、足球場、曲棍球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場等。

觀眾席續停開放

不過康文署提醒，市民與留意相關運動設施人數上限的規定，每組亦不得超過四人。該署亦會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場／球道逗留人數及暫停開放觀眾席，以及在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施等。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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康文署指，會安排場地運作的員工進行核酸檢測。使用者在進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。該署呼籲用場人士在到場前預先下載「安心出行」，並在進場時掃描二維碼；如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，則應預早到達。

市民可於周四（18日）開始，使用康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站、分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂上述重開的收費設施。而公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室、貝澳營地等將繼續關閉，直至另外通知。部分康文署場地，包括20多間體育館將繼續暫停開放以用作防疫用途。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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表演場地只可半滿座

文化設施方面，康文署將在周五起恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排。場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過四個。無法佩戴口罩彩排或表演的演出者須於首次入場前72小時内進行政府認可的檢測，並持有檢測陰性結果證明。

圖書館平日只開下午一時至八時

公共圖書館方面，由周五起香港中央圖書館、六間主要圖書館及31間分區圖書館將會局部重開。開放設施包括成人、青少年及兒童圖書館。公共圖書館將實施特別開放時間爲星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時，以及限制館內人數。香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館由周五起，將重新開放部分展覽設施。

科學館繼續不開放

至於香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館由2月19日起，將重新開放部分展覽設施。所有公眾節目、互動式展品及兒童設施將繼續暫停。重開的博物館每日實施特別開放時間由上午十時至下午五時（休館日除外），並限制館內人數。其他博物館將繼續暫停開放，包括香港電影資料館將繼續關閉以進行維修工程。