葵涌消防局疑有局內傳播　再多兩人確診一初確　食衛局將發強檢令

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 18:22

葵涌消防局早前有一名53歲消防隊目確診，全局70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要接受隔離檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）表示，今日再多兩宗與葵涌消防局相關個案，一人是在局內工作，另一人則是確診者的密切接觸者。同時，10宗初步確診個案中，一人亦消防隊目的隊員，故所有過去14日內曾逗留2小時的人都必須接受強制檢測。

53歲葵涌消防局消防隊目於2月15日確診，圖中並非涉事消防局。（資料圖片）

一名53歲消防隊目確診2月15日確診，衞生防護中心將葵涌消防局70多名消防處人員列為密切接觸者，他們全部需要隔離檢疫。今日增加兩宗相關的確診個案，包括一人是在局內工作，另一人則是確診者的密切接觸者。

此外，今日的10宗初步確診個案中，一人亦是該確診消防隊目的隊員。張竹君表示，中心會要求所有過去14日內，曾在葵涌消防局逗留2小時的人都必須接受強制檢測。



張竹君坦言，不排除局內出現傳播及爆發，由於消防員會在局內更衣、洗澡等，「換衫食飯（感染）機會多啲。」截至今日與葵涌消防局相關的確診個案共為4宗。

葵涌消防局一名消防員初步確診，他曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶封區行動。（消防處網頁圖片）

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