海洋公園重開│九成員工通檢　市民擔心成最後一次到場玩

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-18 12:51

新冠肺炎疫情第四波稍為緩和下，港府宣布部份處所可以有限度重新開放，當中包括兩大樂園，其中海洋公園因疫情，去年12月2日需要暫停開放，今日（18日）上午10時重開，園方將執行新措施，訪客進入園區前須使用「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期和時間。 今早九時許，大約有數十名市民前來等候，由於大部份客人需要預先登記才能到園，因此不用使用安心出行，已經作出登記程序，部份人於掃描時，花上5分鐘才能才能成功，顯得徬徨。 另外，有市民市民要開放首日一家大細前來遊玩，坦言時使用安心出行並無問題，「平時電訊商都有晒你資料啦，都冇私隱可言。」面對公園有機會以新模式來營運，感觸良多說，「唔知邊一次先係最後一次，所以真係會嚟行吓。」海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園現時只能夠容納低於法例規定的50%人流，開放初期會再作出調低，叧外，公園內的職員已有1700人成功通過檢測，為員工人數的九成。

海洋公園自去年12月2日暫停開放，今日（18日）上午10時重開。（羅君豪攝）

海洋公園因疫情，去年12月2日需要暫停開放，今日（18日）上午10時重開，園方將執行新措施，訪客進入園區前須使用「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期和時間。今早九時許，大約有數十名市民前來等候，當中大部份為一家大小及長者。其中林先生獨自都來遊玩，他說疫情之下，處處不能到訪，顯得有點沉悶，昨日不知兩大主題公園能夠重新開放，決定今日率先遊海洋公園，明日即去迪士尼，「當然要要周圍走下，行吓睇吓，探望熊貓就梗係要啦！」可惜熊貓館現時正在裝修，他得知後顯得有點失望，但認為現時未能外遊下，疫情稍為緩和能夠到處逛逛，已經很難得。

訪客進入海洋公園前，須使用「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期和時間。（羅君豪攝）

林先生到達海洋公園後，由職員的指示下先行點擊安心出行二維碼，但操作5分鐘仍未能成功，顯得有點擔心，由工作人員協助下才能成功，「麻煩嘅，但係真係唔熟悉點樣操作，要慢慢嚟，想去玩所以先要裝呢個程式，我到到都去下。」他又說不擔心個人資料或行蹤會被他人得知，認為做法合理。

李先生一家四口早前已經登記安心出行，今日都來海洋公園遊玩，你太說早已熟習程式，因此操作上已經了解，昨日宣布公園重新開放後，花了大約20分鐘才能完成預約入公園手續，相信是同時間大批市民進行預約引致，顯得有點心急，其後順利到達顯得安心，對於現時到不同處所需要登記安心出行，她表示並不介意，「冇得介意太多，而家有乜嘢網絡商冇你嘅資料，一早已經冇得講私隱呢個嘢，所以唔覺得係問題。」



公園將來或以新規模營模 市民憂成最後一次遊玩



問到為何公園首日開放便即時到來遊玩時，她説，小時候已不是到海洋公園遊玩，現時已成為媽媽，平均一個月一家大小來一至兩次，面對公園有機會以新模式來營運，感觸良多，慨嘆「唔知邊一次先係最後一次，所以真係會嚟行吓。」又認為將來公園的運作模式已不再是海洋公園，倍感珍惜。「時而世易嘅，冇得繼續做都冇辦法，但將來嘅運作模式，再唔係海洋公園嚟㗎啦！」

另外，未有安裝安心出行的市民前來公園之前，要預先到櫃檯進行手寫登記，公園門前已設有四個櫃檯，協助市民進行實名登記，其中余先生表示，的確有一點「麻煩」，但由於政策如此，只能遵從，「其實我做咗檢測啦，但係都要做登記。」指公園重新開放後，可以有多一個遊樂景點走走，實為好事，「希望疫情可以好返，我哋就可以去好多地方。」

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，現時公園內的職員已有1700人成功通過檢測。（羅君豪攝）

園內1700人成功通過檢測



海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園現時只能夠容納低於法例規定的50%人流，開放初期會再作出調低，人數與早前兩次重新開放的最高流量9000人次差不多。他又說，由於重新開放的處所，員工需要於14日內進行一次檢測，現時公園內的職員已有1700人成功通過檢測，為員工人數的九成，其餘只有部份兼職員工等等將於稍後時間進行檢測。

問到會否擔心人客因為要登記安心出行而減低到場意欲，吳表示由於坊間已經清楚了解到不同處所的登記方法，並非「新事物」，因此認為影響較低，他又說，由於預約是需要作出與實名登記，到場時，職員會作出檢查，因此不擔心會有「假姓名」或以其他人的名字作登記進入公園內。