海洋公園周四重開　下午5時接受入園預約　入場需用安心出行

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-17 14:07

因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，明日（18日，大年初七）部分處可於符合條件下重開。海洋公園表示，將於2021年2月18日重新開放，公園網上預約入場系統將，於今日下午5時開始接受入園預約。

海洋公園表示，將於2021年2月18日重新開放，公園之網上預約系統將於2月17日下午5時開始接受入園預約。（資料圖片）

海洋公園表示，按照政府最新宣布之新增防疫指引，公園將執行以下新措施，當中，所有訪客進入園區前均須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。海洋公園所有員工將於重開前、以及每14天定期進行病毒測試、公園整體及個別機動遊戲和設施容客量均減低至不超過一半，所有劇場亦採取隔行入座措施。

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另外，所有訪客，除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3至11歲小童，以及持有香港勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之人士以外，必須於網上預約入園日期。每日名額有限，額滿即止。

所有訪客進入公園前均須量度體溫，公園救護員會為體溫超過38°C的人士提供協助，包括召喚救護車將不適人士送院治理；除飲食期間外，所有訪客於園內任何範圍必須佩戴口罩，訪客可於公園指定地點購買口罩，所得收益扣除成本後將撥捐香港海洋公園保育基金；除園內各餐廳，公園將在園區不同地點設指定餐飲區，供訪客使用，而園內增設消毒搓手液機，供訪客使用。