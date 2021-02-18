新冠肺炎｜今增8確診　3無源頭涉兩主婦及順利邨圓玄護養院護理員

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-18 14:51

衞生署衞生防護中心公布今日(18日)新增8宗新冠肺炎確診案例，全部均為本地個案，當中3宗感染源頭不明。昨日衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名觀塘順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心的護理員初步確診，她於今日確診，而院舍50多名院友和約30名員工已安排接受隔離檢疫。 其餘源頭不明個案包括兩名家庭主婦，一宗為昨日已有提及、居於大埔88廣場的家庭主婦，患者於2月11日已發病，但至2月16日才到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫；另一名家庭主婦則居於深水埗祟德樓，因發燒到廣華醫院求醫確診。

圓玄護養院暨長者日間護理中心 (順利邨)。(社署網頁圖片)

今日政府不設疫情記者會，衞生防護中心發稿指，今日8宗新增個案患者介乎3歲至66歲，有3宗屬無源頭。無源頭個案中，順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心一名護理員確診，患者為54歲女子，於2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛。但病發後仍有上班，最後一天上班日為2月15日。事主2月16日到社區檢測中心接受檢測時，發現確診。

另外一宗源頭不明個案為49歲家庭主婦，居於大埔88廣場。患者於2月11日喉嚨痛和咳嗽，相隔5天，2月16日到大埔那打素醫院求醫時確診。餘下一名同樣源頭不明的確診個案，是居於深水埗祟德樓的43歲家庭主婦，她2月14日發燒，2月16日到廣華醫院求診。深水埗祟德樓位於大南街315至319號，與早前深水埗封區檢測範圍接近，但當時無被封。

其餘5宗本地個案，均與其他個案有流行病學關連，包括一名3歲居於鑽石山鳳鑽苑的女童；亦有一名66歲男子，則無列明住處。另有兩宗個案患者居於元朗區，分別為13歲女童居元朗大生圍，及一名52歲男子居元朗日新大廈。沙田綠怡雅苑1座及秀茂坪邨秀程樓均現患者。

祟德樓、元朗日新大廈、沙田綠怡雅苑、秀茂坪邨秀程樓過去應未被列入強制檢測大廈名單中，隨樓宇出現新確診個案，今日有機會被列入強檢名單。

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