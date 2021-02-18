新冠肺炎｜研究：輝瑞疫苗對南非變種病毒效力降　但仍具保護作用

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-18 13:15

美國輝瑞公司（Pfizer）與美國德州大學研究指出，由輝瑞與德國BioNtech研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，對南非變種病毒株雖然降低了功效，但仍有一定保護能力。

圖為2月17日，日本開始疫苗接種，醫護人員正準備輝瑞新冠疫苗。（Reuters）

研究抽取了15名已接受兩劑輝瑞疫苗接種的人的血液，經測試發現血液中已產生的抗體對南非變種病毒降低了約三分之二的中和能力，但仍成功中和病毒，意味疫苗對南非變種病毒依然有一定保護能力。

南非變種病毒株被指是目前最能抵禦經疫苗產生的病毒變種，外界憂慮變種病毒會影響疫苗效用。

德州大學免疫學研究所所長韋弗（Scott Weaver）表示，雖然研究團隊不知道要多少的中和水平才足夠抵禦新冠肺炎：「但疫苗學的經驗告訴我們，這種中和作用已代表疫苗對變種病毒帶來良好防護。」

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輝瑞發表聲明稱，研究指出無證據顯示目前的變種病毒能使疫苗無效，而輝瑞和BioNtech將繼續投資和研究，一旦在未來病毒變種至顯著降低疫苗保護水平時，可開發出針對新變種病毒的疫苗。

有關研究已在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）上發表。