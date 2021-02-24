財政預算案｜派糖削半　薪俸稅寬減上限1萬元　綜援多出半個月

撰文： 王潔恩 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-24 12:23

【財政預算案2021】過去一年疫情持續，各行各業飽受摧殘，本港最新失業率達7%創近17年新高。新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，財政司司長陳茂波早前預告「減糖」，而退稅、差餉寬免等「派糖」規模亦大幅縮水，除了不再「全民派錢」外，亦取消免租公屋一個月的安排，寬減差餉和退稅額都「減糖」。陳茂波公布，將會向每名香港永久性居民和新來港人士派5000元電子消費券，惠及720萬人，涉款360億。

新一份《財政務算案》中，將不再「全民派錢」。（羅國輝攝）

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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去年《財政預算案》宣布，會向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。不過，「全民派錢」此情不再。

自2007-08年度起，政府連續14年都會在綜援、生果金等「出雙糧」、即發放多一個月津貼的傳統，甚至曾發放過「三糧」。不過，今次《財政預算案》雖然延續「傳統」，但規模卻減半，宣布發放額外半個月的綜緩、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼亦作相若安排。

寬減差餉、退稅「減糖」

至於其他「傳統」，例如差餉、退稅等將會繼續，但卻大大「減甜」。在最新一份《財政預算案》中，今年仍會繼續寬減差餉和退稅，惟規模減少。寬減2020/21課稅年度100%薪俸稅和個人入息稅，上限1萬元。而住宅物業差餉，首兩季每季上限1500元，後兩季每季上限1000元。

翻查資料，政府去年寬免2020/21年度的住宅物業全年差餉，以每戶每季1500元為上限；同時寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，上限為2萬元。

今年的《財政預算案》中，會繼續寬減差餉和退稅。（歐嘉樂攝）

陳茂波早進行市民對今次《財政預算案》的期望管理，惟公眾仍然對政府如何幫助失業人士有頗大期望。陳茂波在《預算案》中表示，會為失業人士提供百分百擔保個人特惠貸款計劃。貸款上限80,000元，申請期為6個月，年利率固定為1厘，最長分5年攤還。在首12個月只需還息，如期全額還款可獲發退還已繳利息。

▼財政預算案2020派糖措施▼

取消代繳公屋戶租金



此外，政府在上份《財政務算案》中提出，為公屋較低收入租戶代繳一個月租金，有關措施今年取消。

至於補貼水電費方面，今年將會補貼每個電力住宅用戶1,000元。政府亦延續去年減免了非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元，另外，亦會繼續寬免2021/22年度商業登記費。