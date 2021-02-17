財政預算案｜ 運輸署周四恢復牌照服務　籲車主毋須預算案前續牌

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 20:27

政府部門將會由明日（18日）起全面恢復正常公共服務。運輸署亦會於明日全面恢復牌照服務，但署方提醒車主毋須趕於下周三（24日）財政預算案公布前續牌，重申本月24日或之前合資格換領牌照車輛、香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，可於6月23日或之前按現行收費為牌照續期。

運輸署亦會於2月18日全面恢復牌照服務。（資料圖片）

6月23日續牌收費不變

運輸署表示，所有在財政預算案發表日或該日之前合資格換領的車輛牌照、香港正式駕駛執照及駕駛教師執照（即6月23日或之前牌照期滿），可在6月23日或之期任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月，或按現行收費換領執照。

運輸署強調，合資格的牌照、執照持有人無須因揣測即將公布的財政預算案可能提高牌照／執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，有關安排則與財政預算案的內容並無任何關係，署方亦不知悉關於財政預算案的內容。

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環保署接收牌照等櫃位服務重開 流動回收站有限度服務

環保署也表示，所有公眾櫃檯服務由明日起恢復正常運作，包括分區辦事處的櫃位，以及接收牌照或其他類別申請的櫃位服務；一般顧客服務熱線（2838 3111）會恢復即時接聽服務，而其他登記計劃的電話查詢服務亦會回復正常運作時間。

另外，「綠在區區」社區回收網絡下，各回收環保站及回收便利點會繼續開放收集可回收物，其回收流動點（定時定點街站）則會維持有限度服務。各項相關教育活動會以網上形式進行，而學校等團體到訪參觀的活動則繼續暫停。

環保署設施方面，環保園訪客中心；T•PARK［源．區］訪客中心及T•SPA［源．泉］；WEEE•PARK訪客中心，以及龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心則繼續暫停開放，直至另行通知。

「綠在區區」社區回收網絡下，各回收環保站及回收便利點會繼續開放收集可回收物。（資料圖片）

漁護署狗隻接種疫苗及狗牌服務明起恢復運作

漁護署位於長沙灣政府合署的牌照服務及接待櫃位，以及荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處，將由明日起恢復正常服務。除新界南動物管理中心已改為另一個與2019冠狀病毒病個案有關的動物檢疫設施外，漁護署轄下動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務亦將同日恢復正常運作。

民政總署的18區民政諮詢中心和遺產受益人支援組將會在明日全面恢復正常服務。

至於食環署轄下的衞生教育展覽及資料中心，以及食物安全中心傳達資源小組將於本周五（19日）重新開放。