警周五採新式「快速口腔測試儀」打擊毒駕　最快8分鐘有初步結果

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-18 18:48

近年本港毒後駕駛有上升趨勢，警方去年錄得18宗案件，較前年上升1.25倍。警方明日（19日）起會採用新款德國製的「DrugWipe®️6S」快速口腔液測試儀器，截查駕駛者時會以此測試出口腔液是否含有6種常見毒品，最快8分鐘內有結果，準確度達80%，有效縮短程序，並會作呈堂證物之用。警方表示，測試儀器每枝價格380元，在比利時、澳洲、英國、澳門等地都有使用。

警方明日（19日）起會採用新款德國製的「DrugWipe®️6S」快速口腔液測試儀器，向駕駛者進行初步藥物測試，最快8分鐘內有結果，（梁鵬威攝）

交通總部署理高級警司（行政）吳海威表示，警務人員可要求涉及交通意外、干犯交通罪行或懷疑受毒品影響的司機，進行識認藥物影響觀測，需時大約半小時，之後帶署做損害測試，再安排到醫院驗尿驗血。

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會用作呈堂證物

警隊新引入的「DrugWipe®️6S」快速口腔液測試儀器，是一支13乘12厘米的棒狀儀器，8至10分鐘有初步結果，根據廠商資料準確度達80%。當檢測呈陽性，警方會直接安排司機驗尿驗血，以簡化程序。測試儀上結果大約可保留10分鐘，警方會保存測試儀器並拍照，作呈堂證物。

項目主任（藥後駕試）楊頌平表示，每個測試儀器的包裝袋上都有獨立編號，司機先用舌頭在口腔打圈3次，以刺激分泌物，再用採樣器刮舌面3下，放回測試儀器後，會見到3條紅線，代表採樣成功，如司機曾經服毒，例如海洛英，氯胺酮（K仔），搖頭九，大麻，可卡因及冰毒，會另有紅線顯示。

每枝價格380元

警方表示，由涉及行動細節，未有透露採購量，但指測試儀器由德國Securetec Detektions-Systeme AG製造，每枝價格380元。警方早年曾暫緩引入測試儀器，是由於當年未有合適產品，至2017年經醫管局測試後推薦，是可以同時測試6種毒品的儀器，比利時、澳洲、英國、澳門等都有使用。

警方重申，根據《道路交通條例》，任何人如拒絕進行快速口腔液測試或毒後駕駛，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款25,000元，監禁3年及取消駕駛資格。