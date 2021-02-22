元朗西鐵站721白衣人襲擊案　兩名從事汽車銷售被告認暴動罪

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-22 14:17

元朗西鐵站前年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。八名男子涉有份參與當晚襲擊，被控暴動、串謀有意圖而傷人等罪。案件今（22日）在區域法院審理，兩名任職汽車銷售工作的被告承認暴動罪，但涉及傷人罪名則獲准不作起檢控。控方將於下午讀出兩名認罪被告的案情，餘下6名被告的案件，則押後至明天開審。

8名被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)。８名被告共涉暴動罪及傷人等6項罪名，指他們於2019年7月21及22日在元朗區與不明人士犯案。

八名被告面對的控罪。（詳看下圖）

在被告答辯前，代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行表示，第三、四被告將承認暴動罪，至於兩人涉及傷人的控罪，則獲控方不再作檢控。控方又透露於上周五把兩認罪被告的案情交予辯方，惟法官葉佐文卻指控方在上周五下午約5至6時才把文件交予對方提出質疑。

官質疑控方遲把文件交出

周天行庭上表示抱歉，又解䆁因案情有少量字眼需修改。惟葉官反問，是否修改不多，就「可以鐘意幾時畀就幾時畀」，為何不盡早給予辯方，質疑「既然好少，應該好快搞掂」。

葉官續指，法庭書記已多番催促控方，惟控方「好似唔緊」。葉官又指，控方於上周五下午5、6時才把修改的案情給予辯方，辯方如何向被告索取指示。葉官又稱，即使周未做過辯方律師，但都應該知辯方點做，雖然案情只有少許修動，但有時一隻字都好重要。

2019年7月21日晚，有大批穿白衣的男子在元朗結集，並有多名市民被打傷。(詳看下圖)

官著控方積極啲

法官又指：「唔會收埋在床下底自己改架麻？」強調修改後的案情是認罪的基礎。法官著控方「積極啲」，指審訊長達25日，若控方如此被動，會影響審訊的效率和管理。

此外，控方亦表示不就認罪的被告，已準備同意案情，但同意案情未簽署。首被告的律師郤指，要求就同意案情作補充。控方則回廧，首被告要求增加的內容，控方不同意加入同意案情。

葉官便指，控方做法不可「斬件式」，舉例指若同意案情有100句，即使被告承認其中99句，但只要不承認1句，也是不同意。法官謂：「控方你做好好，但做埋辯方果份就好吃力。」

法官最終把案押後至下午先處理兩名認罪被告的案情。聆訊午續。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020