林卓廷渉721暴動案｜林透露認出3名白衣人　惟警方未聯絡出庭作證

民主黨立法會議員林卓廷與6人被控去年7月21日在元朗西鐵站參與暴動，案件今（12日）在西九龍裁判法院再次提堂。主任裁判官羅德泉將案件押後至12月21日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件。所有被告繼續保釋，林在庭外表示曾認出3名白衣人，拘捕他後未有再找他錄取相關口供。他又提及因另一案被禁出境，故現時仍不能離港。

除林卓廷外，案件另涉6名被告：庾家豪（35歲，客戶服務員）、陳永晞（37歲，拒絕提供職業）、葉鑫昇（31歲，社工）、鄺浩林（26歲，廚房）、尹仲明（48歲，電器技工）和楊朗（26歲，無業）。眾人同被控一項暴動罪，指他們於去年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

致電警方對方指其身份敏感

林進庭前表示，他是721事件的報案人，但警方反而拘捕及起訴他。林稱，曾在警方的認人手續中認出3名白衣人，該3人已排期上庭，但警方未有找他上庭指證。林透露曾臨時遭取消錄取口供，他致電警方時，對方稱他「身份敏感」，不便通話。另外，民主黨黨員莊榮輝及冼卓嵐當日亦在場，莊認出2名白衣人，但警方及後只聯絡了冼卓嵐。

官准林可就公務離港

其代表大律師陳偉彥在庭上申請撤銷不准離港的條件，指林決定延任立法會議員，需就公務往外地出席會議等，而且控方的證據非常薄弱。控方則提出反對，裁判官聽取雙方陳詞後，批准林就公務離港，不過須於72小時之前向警方提交證明及行程，而原本被扣的旅遊證件今會發還給他。辯方其後以公務繁忙為由，再申請撤銷定期往警署報到的條件，但不成功。另一被告陳永晞亦申請更改保釋條件，包括取消不准離港的條件，惟全遭拒絕。

林稱在另案仍被禁離港

據了解，有被告疑曾用水喉噴水。控方透露有25位證人，涉案錄影來自閉路電視及公開片段，長達370小時。

林卓廷另就去年7月6日光復屯門事件，被控意圖妨礙司法公正罪。他散庭後，指他在該案被禁出境，故此現時仍未能離港。

案件編號：WKCC2903/2020